Greta Rossetti, ecco le sue parole sul GF dopo l’ingresso di Perla

Dopo l’ingresso di Perla Vatiero al GF, Greta Rossetti ha espresso disappunto nei confronti del reality: ecco cosa ha rivelato.

Il triangolo Mirko-Greta-Perla continua a riscuotere estremo successo: d’altronde, lo stesso Grande Fratello sta cercando in tutti modi di rendere la dinamica ancora più bollente, mischiando le carte il più possibile. Dopo aver visto il ritorno di fiamma tra il concorrente e l’ex tentatrice, è il turno di Perla di smuovere un po’ le acque.

Mirko era entrato nella casa in una situazione sentimentale un po’ complicata: lui e Greta, infatti, sembravano aver rotto la loro relazione, cominciata dopo Temptation Island. La situazione è, però, cambiate in corso d’opera: Greta, infatti, ha avuto modo di riconciliarsi con il suo fidanzato durante le puntate, motivo per cui si può dire che siano ufficialmente tornati insieme.

Gli autori del programma, però, hanno deciso di rendere il tutto un po’ più intrigante, permettendo a Perla Vatiero, ex di Mirko, di far sentire la sua voce. La ragazza, in primis, ha scritto una toccante lettera al gieffino, svelando qualcosa in più sui suoi sentimenti attuali, ma non solo. Qualche giorno fa, infatti, la ragazza è entrata direttamente nella Casa come concorrente: chiaramente questa mossa non ha lasciato indifferente la Rossetti, che ha espresso il suo parere sui social.

Greta Rossetti, ecco le sue parole dopo l’ingresso di Perla

L’attuale fidanzata di Brunetti non si è espressa direttamente sull’entrata di Perla, ma ha voluto rispondere ai follower in merito al fatto che, in puntata, non fossero arrivati suoi segnali d’amore al ragazzo. Al che la ragazza ha registrato delle storie su Instagram, lanciando quella che poteva sembrare una frecciatina agli autori del reality.

La ragazza, infatti, ha ammesso di aver mandato diversi messaggi al suo fidanzato, come storie sui social, interviste e via dicendo. Il problema è che, però, tutto questo non sarebbe ancora mai arrivato a Brunetti: “Se questi feedback non glieli mostrano che posso farci (…). Quello che potevo fare l’ho fatto. Se loro non lo fanno vedere non è colpa mia”.

Dunque, a primo impatto, sembrava che Greta non avesse gradito la scelta del Grande Fratello di non dare spazio alle sue reazioni. A scanso di equivoci, però, la ragazza ha pubblicato la storia che vi mostriamo nell’immagine, chiarendo una volta per tutte la sua posizione in merito.

L’ex tentatrice, infatti, non aveva intenzione di attaccare nessuno, anzi ha sottolineato con quanta gentilezza gli autori del programma l’abbiano sempre trattata. Ha anche chiarito che, in una scaletta, è normale dare priorità ad alcune cose rispetto ad altre, rivelando anche un dietro le quinte abbastanza significativo.

A quanto pare, infatti, la stessa Rossetti avrebbe chiesto, in prima battuta, al Grande Fratello di non mostrare a Mirko le sue reazioni “spesso di pancia” per non influenzare troppo il suo percorso, per poi cambiare idea all’ultimo, quando giustamente era già troppo tardi.

Le storie, quindi, erano più riferite ai follower, che insistevano chiedendole di mandare dei segnali al ragazzo che, in realtà, c’erano eccome, ma non sono stati mai mandati in onda per questioni logistiche. Che ve ne pare delle sue parole? Come andrà a finire questa situazione? Non ci resta che rimanere incollati alla TV per scoprirlo!