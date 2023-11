GF, Mirko ancora nel triangolo: Perla entrerà nella Casa? La reazione di Greta

Non c’è pace per Mirko Brunetti: dopo aver chiarito con la fidanzata Greta, un nuovo evento riguardante la ex Perla potrebbe riportare il caos.

Da quando Mirko Brunetti è entrato all’interno della Casa del Grande Fratello, la sua vicenda sta dando vita ad una marea di dinamiche interessanti per i telespettatori. A tenere banco è soprattutto il triangolo con due donne, probabilmente le più importanti della sua vita: la fidanzata Greta Rossetti e la ex Perla Vatiero.

Ma procediamo con ordine: in breve, Mirko e Perla hanno partecipato insieme a Temptation Island, ma il loro amore non ha superato tutte le difficoltà pregresse e il ragazzo è uscito dal programma con la sua ex tentatrice, ovvero Greta Rossetti. Tra i due, però, è scoppiata presto una profonda crisi, dettata da un incontro (a quanto pare, fortuito) di Brunetti proprio con la sua ex, ad un evento.

Il ragazzo, dunque, è entrato al GF con una situazione sentimentale delicata, ma non ha mai nascosto di essere sempre ed ancora innamorato della Rossetti. Dopo una serie di incontri (messi anche duramente alla prova dagli atteggiamenti dell’inquilina Angelica Baraldi), Mirko e Greta sembrano aver trovato nuovamente il loro rapporto, ristabilendo quindi lo status iniziale da fidanzati.

Le difficoltà in amore per il ragazzo, però, sembrano non essere ancora finite. A detta di molti (nonostante lui l’abbia più volte negato), la storia con Perla non sarebbe ancora definitivamente archiviata, motivo per cui (come spesso accade) il GF ha deciso di smuovere un po’ le acque.

Perla presto nella Casa del GF? La reazione di Greta

Lo stesso Alfonso Signorini ha detto che la Vatiero potrebbe fare presto il suo ingresso nella Casa per movimentare un po’ la dinamica, già di per sé incandescente. Mentre lei non ha mai confermato o smentito questa voce, Greta, dal canto suo, ha chiarito che non è stata mai invitata a partecipare in vista di concorrente. La ragazza ha, inoltre, rivelato come si sentirebbe se alla “rivale in amore” venisse data questa possibilità.

Già Perla aveva fatto sentire la sua presenza al GF scrivendo una toccante lettera al suo ex, usando delle parole davvero forti e coinvolgenti, ma che poco chiarivano quale fosse la natura del suo sentimento. A quanto pare, però, da lunedì potrebbe entrare nel gioco e sconvolgere ogni cosa.

Di contro, numerosi fan hanno contattato la Rossetti per comunicarle questa novità, oltre che caldeggiando fortemente per lei. Greta, però, ha risposto ironicamente (ma sempre con un po’ di pepe): Lasciamo l’ingresso ad altre. Un chiaro riferimento alla posizione di Perla, confermando quindi un suo plausibile ingresso.

Ad una domanda più diretta di una fan, però, Greta ha chiarito meglio la sua posizione: l’ex tentatrice, infatti, preferisce comunque guardare il programma da spettatrice in quanto, in quel contesto uscirebbe la parte arrogante del suo carattere, che non vorrebbe mai rivelare così, davanti a tutt’Italia.

Che ne pensate delle sue parole? Dite che presto Perla entrerà in Casa?