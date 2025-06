Nuovo importante riconoscimento per lo Yacht Club de Monaco: arriva l’accreditamento RYA

Nuovo traguardo per lo Yacht Club de Monaco, arriva l’importante riconoscimento a livello internazionale.

Lo Yacht Club de Monaco continua ad essere un punto di riferimento per la nautica da diporto, non soltanto per i tanti eventi organizzati fra gare, convegni, webinar e così via: il club monegasco è da anni premiato con riconoscimenti attui a valorizzare tutto l’impegno di una gestione che mira ad una nautica sempre più accessibile, inclusiva, moderna ed ecosostenibile.

Grazie alle attività svolte a 360° anche nel campo della formazione, lo Yacht Club ha ora ricevuto un prestigiosissimo riconoscimento: attraverso il suo centro di formazione La Belle Classe Academy e la sua sezione sportiva, come riportato da LaPresse, lo YCM è stato accreditato dalla Royal Yachting Association (RYA), un punto di riferimento a livello mondiale per la formazione nautica e per gli sport acquatici.

Ad annunciare l’importantissimo riconoscimento è stato direttamente il presidente dello Yacht Club de Monaco, sua Altezza Reale il Principe Alberto II; ecco tutti i dettagli a riguardo, c’è sicuramente grande soddisfazione tra tutti colori i quali lavorano, quotidianamente, per la formazione e l’innovazione.

Lo Yacht Club de Monaco accreditata RYA: le parole del Principe Alberto II e i progetti

Sin dallo scorso anno, nello specifico da marzo, lo Yacht Club de Monaco eroga corsi Powerboat Level I & II; ora, grazie a questo riconoscimento, la sua offerta viene ampliata includendo anche i corsi RYA Dinghy Sailing e Personal Watercraft. Un passo importante per la formazione dei velisti del domani, che viene accolto con grande orgoglio e soddisfazione, come riporta LaPresse, dal Principe Alberto II di Monaco.

“È con grande orgoglio che annuncio questa sera che lo Yacht Club di Monaco è ora un centro accreditato RYA” ha spiegato sua Altezza Reale ai soci, sottolineando come il riconoscimento internazionale rafforzi ulteriormente la qualità dei corsi di formazione offerti nella sezione sportiva.

“Spero che potremo continuare a sviluppare i programmi ‘RYA by La Belle Classe Academy’ per formare i velisti di domani con rigore ed entusiasmo” ha chiuso poi il Principe Alberto II. Il primo allenatore ad ottenere la certificazione RYA Sailing Scheme Senior Instructor nel centro UKSA di Cowes, Tiziano Massa, è stato scelto come responsabile della formazione di nuovi giovani velisti che vogliono diventare istruttori.

Il corso, come riportato, avrà l’obiettivo di formare i velisti ponendo l’accento sull’insegnamento, sulla sicurezza e sulla valutazione delle abilità tecniche, compresa la marineria. Il corso intensivo avrà una durata di tre giorni, mentre per tutto l’anno saranno erogati, presso la Sezione Sportiva dello YCM, i corsi di vela Dinghy RYA.