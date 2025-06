Vuoi scoprire un lago da fiaba nel Nord Italia? Perfetto per i weekend romantici!

Ci porteresti la persona che ami per un weekend indimenticabile? Questo lago da fiaba si trova nel Nord Italia, come andare.

Albe che profumano di libertà mista a pini freschi, è l’ideale di weekend per tantissimi. Non tutti amano la spiaggia e il caldo torrido della stagione estiva. Questo lago da fiaba si trova nel Nord Italia, è una piacevole scoperta.

Passeggiare tra i pini, immergersi nella tranquillità della natura, lasciandosi trasportare dal cinguettio degli uccellini, è uno scenario che attrae chi non sopporta più lo stress della città. Aria pulita, buon cibo, e la lettura di un buon libro, cosa c’è di meglio?

Chi vuole dire basta ad un’esistenza fatta solamente per lavorare? I più fortunati terminano il venerdì, ma c’è chi sta in ufficio fino al sabato. Questo luogo da fiaba sito nel Nord Italia è perfetto per chi è stressato.

Ruscelli dall’acqua limpida che si infrangono fra le rocce e la fauna del luogo davanti le alture più affascinanti del territorio. Si può fare un’esperienza unica, anche per le attività, ne proponiamo più di dieci!

Lago da fiaba nel Nord Italia, come organizzare il weekend

Una località che affascina chi necessita di serenità, è un luogo che può offrire tantissimo. Consigli per andare nel Lago da Fiaba nel Nord Italia.

Stiamo parlando di San Vito di Cadore. Andarci significa fare un gita fuori porta in Veneto e fare trekking, seguendo un percorso stupendo. Si parte dal lago di Mosigo, noto per essere stato il set della serie di Rai 1, A un passo dal cielo, si raggiunge passando dal centro di San Vito, si svolta a sinistra, e si scende in una stradina che porta direttamente al lago. C’è anche un parcheggio. È piccino, si visita in poco, ma ha uno sfondo speciale con la Croda Marcora.

In centro, è possibile visitare le chiese, dell’Arcidiaconale dai tratti tirolesi, e la Chiesa della Madonna della Difesa, alle cui spalle c’è un abside affrescato, davanti al quale c’è un trittico di Francesco Vecellio, fratello di Tiziano pittore del Piave, più famoso.

Si prosegue per Rifugio San Marco partendo dal centro cittadino a piedi. Arrivati si ammira la vista sul Monte Pelmo. Anche Col Della Pausa è un luogo affascinante, insieme al rifugio Larin. Stupenda la vista sulla Val Boite e Monte Antelao.

Alla distanza di 10 km c’è Cortina D’Ampezzo, si raggiunge sia in macchina che in bici, immergendosi appieno nella bellezza del paesaggio. Poi ci si può spostare verso la vicina Borca di Cadore, dove c’è la Cascata Ru Da Assola, uno spettacolo per gli occhi.

Segue Malga Ciauta e la Pasticceria Fiori per una sosta golosa. Qui, si potrà mangiare lo strudel di mele per eccellenza, la torta Sacher o la torta dello Scoiattolo!

Ultime tappe, ma non meno importanti, c’è Mondeval, un sito archeologico antichissimo in cui è stata rivenuta la tomba di un cacciatore della Preistoria, e andando nella direzione Pieve di Cadore, c’è Cibiana, un borgo pittoresco abbellito da murales.