Pier Silvio Berlusconi e la verità sullo stop anticipato: ecco il motivo

Pier Silvio Berlusconi e tutta la verità che lo ha visto costretto a chiudere un programma prima della finale: ecco i dettagli

Uno dei personaggi tra i più influenti e apprezzati per la sua cultura, la sua immagine la sua professionalità che, agli occhi del pubblico risulta fare la differenza rispetto ad altri personaggi è proprio quella di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda Mediaset che ultimamente ha preso una decisione drastica rispetto ad un format andato in onda per alcune puntate: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni, Pier Silvio Berlusconi che ha preso le redini di suo padre Silvio, ha sempre cercato di dimostrare al pubblico quanto talento e quanta strategia marketing sapesse coltivare, cercando di accontentare i gusti del suo pubblico in tema di intrattenimento televisivo.

Ultimamente, ha dovuto però prendere una decisione drastica che ha lasciato tutti senza parole: stiamo parlando della chiusura drastica di un programma condotto da Ilary Blasi dedicato ai concorrenti che dovevano aggiudicarsi attraverso delle prove una vincita davvero consistente: si tratta di The Couple.

Il programma condotto dalla Blasi doveva durare ben 6 puntate ma è stato chiuso senza preavviso: andiamo a vedere il motivo e cosa è dovuta questa drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi: tutti i dettagli e le curiosità della vicenda approfondita proprio nel prossimo paragrafo.

Pier Silvio Berlusconi e lo stop anticipato: ecco il vero motivo

Negli anni, Pier Silvio Berlusconi ha sempre cercato di trasmettere al pubblico professionalità e trasparenza nei confronti dei programmi scelti da Mediaset anche se, tanti spettatori si sono chiesti come mai The Couple ha chiuso anticipatamente ma soprattutto inaspettatamente e che fine avrebbe fatto il montepremi di 1 milione di euro.

La diretta su Mediaset Extra è stata interrotta per far spazio alla diretta de L’Isola dei Famosi. Infatti, stando a quanto ha riportato la testa giornalistica di Fanpage.it, Pier Silvio ““non ha gradito l’evoluzione del programma”, ma il tutto non è legato solo ad una questione di ascolti.

a chiusura improvvisa non ha segnato nemmeno un vincitore, tanto che Pier Silvio ha preso la decisione di devolvere in beneficienza il ricco montepremi con buona pace delle coppie concorrenti proprio all’ospedale Gaslini di Genova per la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica e neonatale.

Insomma la notizia è stata davvero agghiacciante. I concorrenti rimasti in gioco hanno ringraziato comunque tutti per l’affetto.