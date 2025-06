Eleonora Daniele, duro colpo a Storie Italiane: quello che è successo sconvolge tutti

Eleonora Daniele, tutta la verità e il colpo duro che ha dovuto affrontare in diretta televisiva: ecco di cosa si tratta

Una delle donne che hanno contribuito al cambiamento notevole del mondo dello spettacolo è proprio la conduttrice per eccellenza, stiamo parlando proprio di Eleonora Daniele. Classe, eleganza e professionalità hanno fatto da sfondo alla sua trasmissione Storie Italiane che hanno lasciato tutti senza parole per lo share raggiunto. Purtroppo, però, la donna ha dovuto dare una brutta e triste notizia: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Giovanissima, ha cominciato come figurante de La sai l’ultima, per poi partecipare nel lontano 2004 come concorrente della trasmissione Grande Fratello, venendo eliminata nel corso della decima puntata con il 44% dei voti. Successivamente, ha la possibilità di condurre diversi programmi sino alla sua laurea in Scienze delle comunicazione e il tesserino da giornalista nel 2016.

Oggi, la conduttrice Eleonora Daniele è al timone della trasmissione Storie Italiane, dove si sviluppano argomenti di attualità, cronaca e politica e, proprio in questo famosissimo programma è successo un fatto davvero molto triste: andiamo nel prossimo paragrafo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Eleonora Daniele, la triste notizia in diretta tv

Nonostante Eleonora Daniele sia una grande professionista del settore spettacolo, è pronta nel suo show ad affrontare diversi problemi ma anche casi rilevanti che fanno da sfondo alla cronaca italiana attuale. Poco prima di salutare il pubblico, Eleonora si è fatta molto seria decidendo di dare una notizia particolare.

La conduttrice, infatti, ha affermato: “desso permettetemi di chiudere con una notizia e un saluto a tutta la famiglia di Paris Taglioni…”- spiegando che quest’ultimo ha lavorato per tanti anni nel dietro le quinte del suo e di tanti altri programmi- “Era un capo operaio del reparto luci qui a Saxa Rubra…Abbiamo lavorato tanti anni insieme…”.

Anche altri colleghi hanno voluto ricordare Taglioni: “Lo salutiamo tutti noi…Lo vogliamo ricordare con affetto, anche se era in pensione da qualche anno…Ci manca…”

Con queste parole, successivamente si è chiusa la trasmissione e anche Antonella Clerici come la Daniele ha voluto ricordare questo famosissimo professionista che ha contribuito a tantissimi programmi televisivi di successo.

Inoltre, tra le belle notizie che riguardano la Daniele, Davide Di Maggio fa sapere che Strie Italiane sarà riconfermato anche per la prossima stagione, visto gli ottimi ascolti ottenuti in questa sragione.