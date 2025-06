Ilary Blasi, tutta la verità sulla possibile gravidanza: un esperto del gossip fa chiarezza

Ilary Blasi e la verità circa la possibile gravidanza del suo compagno Bastian Muller: ecco i dettagli e le curiosità

Una delle noti conduttrici televisive che ha fatto parecchio parlare di sé per il suo matrimonio ormai finito da 2 anni con Francesco Totti e per la sua voglia di ambire a diventare una conduttrice sempre sul pezzo è lei, Ilary Blasi. Grazie alla sua bellezza e al suo talento, ha condotto diversi programmi televisivi di successo e ultimamente è giunta una voce circa un’altra possibile gravidanza: è davvero così? Andiamo a scoprire i dettagli e le curiosità.

Sin da giovanissima, Ilary Blasi ha sempre cercato di far parte del mondo dello spettacolo, tanto che a soli 3 anni ha fatto parte del lo spot pubblicitari al fianco di Mariangela Melato dell’Olio Cuore. Da lì in poi, sotto consiglio di un’amica, Ilary solo una bambina intraprende la carriera di alcuni spot pubblicitari di successo.

Divenuta adolescente, mantiene il sogno di fare spettacolo e, solo nel 2000, ha la possibilità di entrare a far parte del noto programma televisivo Passaparola condotto da Gerry Scotti, cui conosce le amiche Alessia Mancini, Silvia Toffanin e Alessia Ventura e si da vita alla sua carriera televisiva. Sono passati 24 anni e Ilary ha presenziati e raggiunto risultati stratosferici circa lo share dei suoi programmi come Grande Fratello, L’Isola dei famosi e moltissimi altri.

Circa la vita sentimentale, Ilary è stata sposata con il Campione Francesco Totti per ben 23 anni, da cui ha avuto 3 meravigliosi figli e una felicità portata sulla bocca di tanti. Dopo varie smentite circa la crisi, lo scorso anno si è parlato della separazione definitiva per via di alcuni tradimenti da parte dell’uomo. Entrambi hanno due nuovi compagni, ma la lotta per il mantenimento non è ancora terminata.

Ilary Blasi, la verità sulla gravidanza: ecco i dettagli

Nel corso degli anni, Ilary ha ritrovato la felicità nel suo nuovo compagno Bastian Muller e , ultimamente, si è parlato di una nuova possibile gravidanza che ha fatto chiacchere parecchie testate giornalistiche. Ma è davvero la verità o c’è qualcosa ancora da sapere?

A far chiarezza circa questo tema di una possibile gravidanza, ci pensa l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia che ai microfoni di Rtl 102.5 durante la trasmissione Protagonisti, ha cercato di far chiarezza su come stanno le cose, smentendo le voci presunte di gravidanza poste da Diva e donna.

Il giornalista ha confessato e chiarito affermando: “Di recente è stato urlato ai quattro venti che Ilary Blasi è incinta, smentiamo ufficialmente questa cosa, non è incinta”.

Per ora è troppo presto per un nuovo bebè, auguriamo intanto il meglio ad entrambi!