Itinerario estivo fuori dagli schemi: percorso per motociclisti e borgo da sogno!

Niente Estero, l’Italia è una perla rara tutta da scoprire con questo itinerario estivo fuori dagli schemi!

Ci sono località che regalano un’esperienza unica. Oltre che economica, questa tappa è una chicca per chi ama viaggiare in moto o fare percorsi in bicicletta, per poi catapultarsi in un luogo poco chiacchierato, ma di tanta bellezza. Scopri un itinerario estivo fuori dagli schemi.

Itinerario estivo non solo fuori dagli schemi, ma anche dalla folla, dal turismo di massa, e da qualcosa che si è già visto e rivisto. Insomma, si tratta di una località tutta italiana, ma che quasi nessuno conosce.

La Regione protagonista è la Sicilia. Qui puoi trovare mare, fiumi, laghi, montagne e colline, tutti paesaggi in cui perdersi per l’immensa bellezza. Oggi si racconta di una località poco nota, ma che ha tantissimo da offrire per gli scenari da ammirare, e non solo. Si può vivere la cultura siciliana al 100%, quella che nessuno racconta.

Un tracciato lungo 10 km che percorre una vecchia linea ferroviaria, uno scenario da film, soprattutto perché culmina in una tappa dal sapore “Medievale” del tutto inaspettata.

Consigli per un itinerario fuori dagli schemi, dove si trova

Moto o bici, questo tragitto è davvero curioso, soprattutto è fonte di bellezza per chi vorrebbe fare qualcosa di alternativo alle solite tappe. Restituiamo la bellezza che merita condividendo i migliori consigli per un itinerario fuori dagli schemi.

Abbiamo detto che siamo in Sicilia, ma dove? Si sta parlando di Castiglione di Sicilia, tra Randazzo e Taormina, è un Comune della città di Catania. Il Borgo denominato “il quastallum” cioè il “castello” denominato così dal famoso dal geografo arabo Edrisi, sorge su una collina tra la Valle dell’Alcantara e il Parco dell’Etna, regalando delle viste mozzafiato con frutteti, agrumeti e colate laviche.

Chiamata dagli arabi così e poi diventata città Regia dei Normanni e Svevi, il borgo ha molteplici onorificenze. Dalla medaglia di bronzo per il merito legato alla partecipazione al secondo conflitto mondiale, fino alla concorrenza al titolo come “borgo più bello d’Italia”, infatti ci è andato vicino al vincerlo.

Ma cosa fare qui? Un’escursione a cavallo alle Gole dell’alcantara e la Cuba Bizantina, è un’esperienza a 360° con la natura e la cultura. Indimenticabile il paesaggio fluviale delle piccole gole di formazione vulcanica. La stessa Cuba Bizantina è un luogo di culto antichissimo, rimasto intatto.

Si attraversano boschi e parchi, ma c’è anche un Castello che domina su Castiglione, quello di Lauria. Nato con scopi difensivi sulla roccia di arenaria, era una difesa militare impeccabile. Del suo complesso architettonico si possono vedere il “castelluzzo” di cui restano i ruderi della torre, e il “castel grande”, con la torre campanaria e qualche mura.

Ci sono tre percorsi per le Gole dell’Alcantara, ma soprattutto a 35 minuti, si può compiere un’esperienza unica: scalare l’Etna! Ma se è il centro ad essere l’obiettivo, si possono visitare: la seicentesca Chiesa di Sant’Antonio Abate con il campanile dalla cupola a bulbo, e la Basilica della Madonna della Catena, custode capolavori artistici.