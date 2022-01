Wordle, conosci il gioco del momento? Eccolo, tutto su questo particolare gioco che sta divertendo tantissime persone.

Con l’evoluzione del mondo degli smartphone, ormai abbiamo l’intrattenimento a portata di mano; non è dunque strano giocare e diversi ovunque ci troviamo, sia in sale d’attesa o sopra i mezzi pubblici.

Ma conoscete Wordle, il nuovo gioco che sta spopolando sugli smartphone diventando un vero e proprio tormento? Ecco tutte le informazioni su quello che è a tutti gli effetti il gioco del momento per dispositivi mobili.

Wordle, il gioco del momento: tutte le informazioni

Creato da Josh Wardle (come intuibile grazie al gioco di parole del nome) Worlde è stato lanciato lo scorso ottobre ed è a quanto pare il gioco più in voga del momento, con oltre 2 milioni di utenti attivi.

Paragonabile a Ruzzle, il gioco è un puzzle game di cui però almeno per il momento non è disponibile l’applicazione né per iOS né per Android; l’unico modo per giocarci è utilizzare la versione web.

Lo scopo del gioco è, come facilmente intuibile, indovinare una parola di cinque lettere in massimo sei tentativi; si possono raccogliere degli indizi per indovinare il lemma in questione, accumulandone però solamente uno al giorno.

Quando una lettera diventa verde, vuol dire che si trova nella posizione giusta, mentre al contrario se diventa gialla fa parte della parola ma in un’altra posizione; quando è totalmente estranea al lemma invece, diventa grigia.

La caratteristica fondamentale del gioco è che ogni parola proposta è in inglese, dunque il divertimento è doppio; non soltanto la sfida di indovinare la parola, ma anche di perfezionare la conoscenza del lessico inglese oppure sperimentarsi con divertimento con una lingua con la quale non si ha familiarità.

Il gioco propone più di 2500 parole, una al giorno, dunque la sfida diventa piuttosto ardua e stimolante, come dimostrato anche dalle tantissime persone che quotidianamente giocano con Wordle.