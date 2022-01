Verissimo: ecco gli ospiti del 15, incredibili veramente

Verissimo, ecco gli ospiti per la puntata del 15 gennaio: stando alle anticipazioni ci saranno davvero personaggi incredibili.

Continua anche in questo 2022 la cavalcata di successo del programma di Silvia Toffanin, pronta a proporre anche per questo week end un appuntamento davvero imperdibile col suo Verissimo.

Il programma, grazie alla presenza di personaggi amati dal pubblico oppure al centro della cronaca (come è stato il caso di Alex Belli e Delia Duran) sta registrando tantissimi ascolti; ecco chi verrà intervistato dalla conduttrice nell’appuntamento del 15 gennaio.

Verissimo: ecco gli ospiti del 15 gennaio, veramente incredibili

Nuova carrellata di grandi nomi proposti dalla conduttrice Silvia Toffanin. Il primo ospite in studio, tra l’altro mai stato prima al programma, sarà Andrea Iannone; il pilota motociclistico è stato spesso protagonista del gossip per le relazioni con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Classe ’89, dopo l’esordio sedicenne arriva nel 2013 in MotoGp, correndo per la Ducati, la Suzuki e l’Aprilia; dopo tante gioie, il periodo buio per la squalifica di quattro anni a causa del doping.

“Prima di andare a letto ogni sera e quando mi alzo ogni mattina mi sento un motociclista. Le corse mi mancano ma non ci devo pensare sennò impazzisco o mi uccido” le sue parole; il pilota si aprirà sicuramente con la Toffanin e tutti i telespettatori.

Nella giornata del 15 gennaio ospiti in studio anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che ormai formano coppia fissa da ben due anni; il loro amore verrà presto sugellato anche dalla nascita di un bambino.

“È una cosa che mi emoziona tanto, è un momento magico con bebè” scrive Clizia, parlando della preparazione per il ricovero in ospedale a pochissimi giorni dal parto. L’Incorvaia è stata colpita recentemente anche dal Coronavirus (insieme alla sua primogenita Nina), tanto che ha dichiarato come il sostegno di Paolo, sempre al suo fianco, sia stato fondamentale per superare questo periodo.