Uomini e donne: ex cavaliere si sposa, ecco di chi si tratta

Uomini e donne, un ex cavaliere del dating show si sposa: ecco di chi si tratta, per lui veramente una grandissima gioia.

Mancano veramente pochi giorni al ritorno in onda di Uomini e Donne, col dating show che ha in serbo per tutti gli spettatori diverse sorprese, compresa la scelta di Roberta.

Nel frattempo però, a far parlare di sé è un’ex-cavaliere del trono over; uscito dal programma (nel quale è stato piuttosto criticato) a quanto pare ora sarebbe prossimo a pronunciare il fatidico “sì” con la sua innamorata. Avete già capito di chi si sta parlando?

Uomini e Donne, ex cavaliere si sposa: grande gioia per lui

Gli spettatori di Uomini e Donne sicuramente si ricorderanno di lui che, ormai lontano dai riflettori del dating show e della tv, ha ritrovato l’amore ed è pronto a sposarsi.

Non è di certo la prima volta che un ex-partecipante del programma si sposa: prima della sosta, abbiamo visto come Angela e Antonio si siano addirittura recati in studio per annunciare le nozze.

Il cavaliere in questione non ha trovato l’amore al dating show, ma è riuscito comunque ad innamorarsi fuori: Nicola Mazzitelli, spesso al centro delle polemiche al programma e attaccato duramente, è pronto a sposarsi.

Quella di Mazzitelli è stata un’esperienza turbolenta a Uomini e Donne, tanto di essere accusato (mentre era assente causa COVID-19) di avere un accordo con l’ex dama Valentina Dartavilla Lupi.

Leggi anche –> Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 5 gennaio 2022

Acqua passata per Mazzitelli, che ora è felice fra le braccia della sua Emily, vicentina ben lontana dal mondo dello spettacolo. Bionda e con gli occhi azzurri, ha stregato Nicola che è tornato ad essere felice. “Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto sì e mi ha reso l’uomo più felice del mondo” ha scritto l’ex-cavaliere sui social, annunciando il lieto evento.

Leggi anche –> Vitamina D: ecco la colazione migliore che puoi fare per ridurre i sintomi

Nonostante i venti anni di differenza tra i due, la loro relazione va a gonfie vele e presto diventeranno marito e moglie.