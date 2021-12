Gf Vip: Sonia Bruganelli salta il programma per andare in vacanza? Ecco la verità

L’opinionista del reality potrebbe mancare per una puntata, pare abbia deciso di trascorrere le festività in un luogo caldo.

Sonia Bruganelli potrebbe saltare una puntata del Grande Fratello Vip. La moglie del noto conduttore romano, insieme a tutta la sua famiglia, in vista delle festività natalizie pare abbia deciso di lasciare il nostro paese e trasferirsi momentaneamente in un luogo caldo.

Sonia Bruganelli “lascia” il suo ruolo da opinionista

Da sempre, Sonia Bruganelli insieme a Paolo Bonolis e i suoi figli ama trascorrere le vacanze in luoghi da sogno. Spesso, scelgono località calde, in modo da porter prendere del sole e fare un bagno.

Nonostante la preoccupazione per l’emergenza sanitaria e i suoi impegni al Gfvip, la Bruganelli ha comunque deciso di lasciare il nostro paese e godersi a pieno queste feste. A farlo sapere il suo collega ed amico Gabriele Parpiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Il giornalista, direttamente da Casa Chi, ha fatto sapere: “Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che non avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip.

leggi anche Grande Fratello la notizia che ha lasciato tutti senza parole

Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non verrà sostituita e che ci sarà solo Adriana”.

GFVip: la moglie di Bonolis sostituita

A quanto pare, nell’attesa del ritorno di Sonia Bruganelli, Alfonso Signorini ha già sostituito la collega. Al suo posto pare sia stato scelto qualcuno all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1.

leggi anche Lucio, non regge alle botte prese dalla mamma e dalla compagna di lei: muore 5 anni

La persona che sostituirà Sonia sarà una ex concorrente donna di 44 anni. Chi è intelligente la indovina. Sarà un nome che rimanda in qualche modo a qualcosa che si avvicina a Sonia e al suo mondo. Ha avuto ‘l’ok’ di Sonia e potrebbe avvicinarsi a lei, ma non dico altro adesso”, ha fatto sapere Parpiglia. Insomma, per ora ancora non è stato svelato il nome ma chi ha seguito il promo GF sicuramente avrà già capito di chi si tratta.