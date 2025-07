L’Università di Bologna vince alla Monaco Boat Challenge: il grande successo

La 12esima edizione della Monaco Boat Challenge si conclude col successo dell’Università di Bologna: un grande orgoglio per tutta l’Italia, i dettagli della competizione.

Anche quest’anno si è svolta allo Yacht Club de Monaco una nuova edizione per la Monaco Boat Challenge, competizione basata sull’innovazione e sulla sostenibilità, arrivata in questo 2025 alla 12esima edizione; per quest’anno, inoltre, è stata introdotta la Classe AI per imbarcazioni autonome, vinta dall’Antwerp Solar Boat Team (Università di Anversa, Belgio).

In gara, per questa 12esima edizione, ben 42 team provenienti da 20 paesi diversi: la competizione è stata altissima e, nel complessivo, ha fatto emergere il crescente ruolo dell’IA nella gestione dell’energia, una grande maturità per le tecnologie dell’idrogeno e anche lo sviluppo di eliche toroidali per ridurre l’inquinamento acustico subacqueo.

La competizione ha, come al solito, aperto nuove frontiere per una nautica sostenibile e inclusive: in questo contesto, c’è stata anche grande gioia per l’Italia. Come riporta LaPresse, l’Università di Bologna ha trionfato ottenendo dei risultati veramente incredibili.

Monaco Boat Challenge, il trionfo dell’Università di Bologna

La 12esima edizione della Monaco Boat Challenge ha visto protagonista assoluta l’Università di Bologna: come riporta sempre LaPresse, infatti, gli italiani del team UniBoat – Università di Bologna hanno vinto lo slalom e l’endurance, oltre ad essere risultati primi nel record di velocità stabilendo un nuovo record di Classe Energetica (26,63 nodi), in questo caso a pari merito con i connazionali Elettra UniGe – Università di Genova. L’UniBoat si è anche aggiudicato il Premio Innovazione e il Premio Design; indubbiamente, in quest’edizione, hanno lasciato il segno sotto idversi punti di vista.

Gli esponenti del team hanno manifestato tutta la loro soddisfazione per i risultati ottenuti nel corso della quinta partecipazione alla Monaco Boat Challenge. Alla barca del team, di nome ‘Futura’, hanno lavorato (e continuano a farlo) circa 30 persone, coinvolte in vari reparti e tutte unite per sviluppare il progetto nel miglior modo possibile.

Tra le caratteristiche che hanno permesso al team di trionfare la progettazione del sistema di propulsione ottimizzata per massimizzare la manovrabilità, una batteria affidabile ad alte prestazioni, un sistema di trasmissione messo a punto e lo sviluppo interno di un motore di trazione controrotante.

Con una barca più leggera e piloti allenati, il successo è stato totale sotto ogni punti di vista. L’UniBoat – Università di Bologna non è però l’unico team italiano ad essersi messo in mostra: il secondo posto è andato infatti al team Elettra UniGe, dell’Università di Genova. Grande orgoglio per tutta l’Italia, che in questa competizione si è mostrata decisamente una delle nazioni più all’avanguardia nel settore della nautica sostenibile.