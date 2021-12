Navigatore satellitare: ecco come aggiornalo per averlo sempre perfetto

Navigatore satellitare, come aggiornalo per averlo sempre perfetto e non perdersi: ecco il metodo semplice.

Il navigatore satellitare viene in aiuto a tutti gli automobilisti che vogliono viaggiare seguendo indicazioni più dettagliate possibile, senza fidarsi troppo delle posizioni spesso approssimative dello smartphone.

Siete prossimi ad un viaggio, oppure dovete frequentare una nuova località lavorativa che non avete mai raggiunto prima? Avere la sicurezza di sapere quale strada fare permette di mettersi alla guida con molta più tranquillità, ed evitare anche ulteriori problemi.

Ecco come aggiornare il navigatore satellitare in modo molto semplice, per averlo sempre perfetto; bastano veramente pochi passaggi per stare certi di rimanere in ogni caso sulla strada giusta.

Navigatore satellitare, ecco come aggiornarlo

Per avere percorsi sempre in linea con la condizione attuale delle strade, è bene aggiornare con costanza il navigatore satellitare; a differenza dei navigatori degli smartphone, come ad esempio a Google Maps, i GPS mobili devono essere invece aggiornati manualmente, ma anche in questo caso niente panico.

La maggioranza dei modelli in commercio possono essere aggiornati sui siti ufficiali, scaricando la versione più recente per Windows e Mac; una volta scaricato, basta semplicemente fare l’aggiornamento del software.

Per quanto riguarda invece quello installato direttamente nell’auto, dipende dalla vettura in questione; per quello presente nelle BMW ad esempio è necessario inserire una chiavetta USB fornita dal rivenditore, inserendo il codice specifico per l’aggiornamento automatico delle marche.

Situazione simile per i modelli Volkswagen, mentre per i navigatori Audi l’aggiornamento può essere effettuato tramite una scheda SD su cui è possibile scaricare i dati presenti sulla piattaforma myAudi.

In ogni caso, per informazioni più specifiche, è sempre bene consigliare il sito ufficiale dell’auto in questione, anche se difficilmente i procedimenti differiscono di molto; in linea di massima, basta veramente poco per aggiornare le mappe anche sul navigatore presente nel computer di bordo.