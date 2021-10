Al Bano: villa da milionario con ristorante, piscina, laghetto e SPA

Al Bano Carrisi ha una splendida villa a Cellino San Marco: avete mai visto com’è arredata o da cosa è circondata?

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti più amati e seguiti in Italia. La sua musica e la sua voce hanno fanno innamorare generazioni, e nonostante i suoi 80 anni riesce ancora a stupire il pubblico. Sulla sua vita privata si sa praticamente tutto ma pochi sanno dove abita e come è composta la sua splendida villa.

Al Bano Carrisi, sapete dove vive

Oltre ai vari pettegolezzi sulla sua vita sentimentale, che si è divisa per metà con Romina Power e Loredana Lecciso, di recente l’artista ha scatenato polemiche per via di alcune dichiarazioni. Ad esempio durante il periodo del lockdown, ha lamentato il fatto della chiusura delle attività commerciali e artistiche, dichiarando di vivere in quei mesi solo di pensione.

Nello stesso istante ha svelato a tutti anche l’importo percepito ovvero, 1.400 euro al mese. Numeri che per lui sono inferiori a quanto meriterebbe. Ma dove vive Al Bano? L’artista insieme a Loredana Lecciso vive a Cellino San Marco, in Puglia. Da sempre, abita e cura una tenuta di proprietà dei genitori, una villa splendida che lascia incantati e che è possibile addirittura visitare.

Nel suo interno, oltre alla propria abitazione è possibile trovare ristoranti, vigneti, una spa, piscine e tanto altro. Ovviamente, il tutto circondato da ettari di terreno. Insomma, una vera reggia incantevole. Bellissima e lussuosissima all’interno, Al Bano ha scelto un arredamento classico e di grande eleganza.

Come già detto in precedenza la casa di Al Bano è arredata in uno stile classico. La cucina è di legno bianco, e spezza con una bellissima scala di legno scuro per salire al piano superiore.

Inoltre, sempre al piano terra, Al Bano si è ricreato un piccolo spazio per rilassarsi. Ovvero, nel salone, ha fatto realizzare un camino con marmo bianco, e proprio li nelle serate più fredde ama trascorrere le ore davanti alla tv o con in compagnia di un buon libro.