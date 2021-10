Noemi tutta curve: l’abito attillato risalta tutti i punti giusti

Noemi continua a mostrare tutta la sua bellezza ed è spettacolare con un abito che mette in mostra tutte le sue curve.

La cantante continua a sorprendere con la sua bellezza e col suo fascino. Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, è ormai da anni un nome affermato della nostra musica; il successo arriva nel 2009, quando il secondo posto a X-Factor le spalanca le porte per un contratto per la Sony.

Con otto album pubblicati e sei partecipazioni al Festival di Sanremo (l’ultima proprio quest’anno col brano Glicine) a quasi quarant’anni ha raggiunto una maturità straordinaria; Noemi però pare non voglia incantare solo con la sua voce, ma anche col suo corpo mozzafiato.

Noemi, l’abito mette in mostra tutte le sue curve da capogiro

Già questa estate, paparazzata al mare, la cantante romana aveva sfoggiato un lato B da urlo; su Instagram poi, posta spesso scatti che esaltano tutta la sua sensualità, alcuni dei quali la ritraggono senza veli al pianoforte.

Questa volta, la nuova foto la vede elegantissima e coi suoi soliti capelli rosso fiammanti per un evento di Bulgari; la cantante sfoggia un lungo abito verde da gala che enfatizza tutte le sue curve.

Tantissimi i like e i commenti alla foto, coi fan e altri vip tutti pazzi per Noemi; un talento incredibile unito ad un particolare fascino, qualità che permettono alla cantante romana di ammaliare chiunque.

Ciò per cui resta maggiormente conosciuta è però il suo particolare stile canoro, addirittura studiato da un team di psicologici americani; il suo canto provocherebbe sensazioni che vanno dalla pelle d’oca al battito accelerato, passando per il pianto di commozione. Insomma, anche secondo la scienza Noemi emoziona: e per un’artista come lei, non c’è soddisfazione e ricompensa maggiore.