Elisabetta Canalis, tutina da sballo: è tutto trasparente

Elisabetta Canalis lascia senza fiato i suoi fan: la tuta indossata dalla showgirl lascia poco all’immaginazione. Vediamo insieme di cosa si tratta..

Da sempre, Elisabetta Canalis è una delle donne più apprezzate del piccolo schermo, in primis per la sua straordinaria bellezza, ma anche per il suo carattere dolce e sensibile.

La showgirl per diverso tempo è stata al centro dei gossip per via dei suoi flirt, oggi Elisabetta è felicemente sposata con Brian Perry, noto chirurgo americano e ha anche una bellissima bambina di nome Skyler.

In molti si ricorderanno di Elisabetta Canalis all’inizio della sua carriera come Velina di Striscia la Notizia, ma nonostante l’età sia avanzata anche per lei, rimane una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Avete visto la sua ultima foto su Instagram? Elisabetta ha lasciato senza parole i suoi fan sfoggiando una tutina molto sexy.

La showgirl ha infiammato il web, le trasparenze lasciano poco all’immaginazione.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Elisabetta Canalis infiamma il web, si vede tutto

Elisabetta Canalis ha da poco compiuto 43 ma rimane una delle donne più seducenti del mondo dello spettacolo. Curve mozzafiato e fisico scultoreo, la showgirl fa invidia alle 20enni e una dimostrazione è la foto pubblicata dalla Canalis qualche ora fa.

Elisabetta ha indossato una tutina di pizzo tutta in nero e le trasparenze lasciano poco all’immaginazione, si vede tutto. Ovviamente i suoi fan hanno molto apprezzato lo scatto, infatti in pochissimo tempo il post si è riempito di mi piace e di commenti.

La Canalis ogni volta riesce a lasciare tutti i suoi followers a bocca aperta, voi cosa ne pensate? vi è piaciuta la tutina di Elisabetta Canalis?