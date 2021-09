Era uno dei personaggi più amati della tv, eccolo oggi

By

Oggi, uno degli attori più amati del panorama televisivo italiano appare totalmente trasformato. Ecco cosa gli è successo.

Ad oggi appare irriconoscibile, eppure l’uomo della foto è stato uno degli attori più apprezzati del panorama televisivo italiano. Originario del Friuli, si diploma all’Accademia di Arte Drammatica nel 1982 e inizia la sua carriera principalmente con la recitazione teatrale. Dopodiché arriva il primo ruolo sul piccolo schermo nella serie tv Commesse, andata in onda nel 1999.

Ed è così che l’attore raggiunge un incredibile successo, ottenendo sempre più ruoli in fiction famose. Diventa l’antagonista per eccellenza, nessuno riesce ad interpretare ‘il cattivo‘ come lui. L’ultima apparizione risale al 2016, anno in cui partecipò alla serie tv su Luisa Spagnoli. Sparì poi completamente dal mondo dello spettacolo, oggi ha 64 anni ed appare completamente diverso. L’avete riconosciuto?

Chi è l’attore nella foto?

Ebbene sì, stiamo parlando di nientepopodimeno che di Franco Castellano. L’attore ormai non lavora più ampiamente come una volta, tanto che è apparso sul piccolo schermo sempre più sporadicamente. I fan dell’attore hanno pensato ad un possibile problema di salute, in realtà le condizioni di salute sono ottime – Franco Castellano è stato confuso con l’omonimo regista che purtroppo è venuto a mancare.

Il suo ultimissimo progetto risale al 2020, anno in cui partecipò al progetto su Rita Levi Montalcini, film che vide protagonista la talentuosa Elena Sofia Ricci. Castellano interpretava il Professor Levi e – come molti possono immaginare – l’attore ricevette ottime critiche per il suo livello di recitazione.

Nonostante sembra che l’attore si stia prendendo una pausa dalle scene, speriamo tutti di rivederlo presto sul piccolo schermo, in quanto non ha mai perso occasione di farci sognare con le sue brillanti interpretazioni. Chi lo sa? Forse lo vedremo nuovamente nelle vesti di un temibile antagonista in un’altra fiction di successo.