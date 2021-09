Valentina Vignali shock: davvero le indossa? Scelta alternativa per lei

Valentina Vignali shock con una scelta alternativa per lei; davvero le indossa? I fan restano stupiti dalla modella e cestista.

Classe ’91, Valentina ha deciso di dedicarsi nel corso della sua vita a tantissime cose e, le sue scelte, pare l’abbiano ripagata. C’è chi la conosce come giocatrice di Basket, chi invece come modella o showgirl televisiva e, altri, addirittura come cantante.

Qualsiasi sia l’ambito grazie al quale la conosciamo, siamo stati tutti rapiti da Valentina, seguita su Instagram da oltre 2 milioni e 400 mila follower; numeri da capogiro, coi suoi fan che sono ora rimasti sorpresi da un dettaglio non indifferente.

Valentina Vignali shock, davvero le indossa?

Nel corso di questi anni, la Vignali ha coltivato tutti i suoi talenti portandoo avanti parallelamente sia la sua attività come giocatrice, sia quella come modella; di ruolo Ala, ha giocato in varie squadre fra Lombardia e Lazio, posando per vari calendari sexy ed essendo testimonial di noti marchi sportivi (come Puma) o più prettamente dedicati alle donne (come KIKO e Victoria’s Secret).

Dotata di una bellezza particolare e di un fisico atletico e scolpito, la Vignali incanta ad ogni scatto; questa volta, ritraendosi a Venezia, sorprende tutti per una sua particolare caratteristica.

Con un abito lungo turchese con una pomposa gonna, Valentina posa fra i canali della città lagunare; salta però subito agli occhi come non indossi dei tacchi, bensì delle classiche scarpe aperte estive basse, risultando comunque altissima.

Per l’esattezza, la riminese è alta 183 cm, una caratteristica che le ha permesso di sfondare sia nel mondo del Basket che di quello della moda; particolarmente apprezzata anche per questo (parte integrante del suo fascino) sorprende vederla così slanciata con delle scarpe basse.

Nel frattempo, fra una foto e l’altra, Valentina coltiva anche la sua passione per la musica, grazie ai quattro singoli Nada, Vivi E Ridi Sempre, No Mercy No Shame e Errori recentemente incisi.