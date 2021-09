Al Bano e Loredana: nuova lite con con Romina, il motivo shock

Tra Loredana Lecciso e Romina Power pare ci sia stato un nuovo intoppo: l’artista italoamericana ha messo in guardia il suo ex

Ancora problemi tra Al Bano Carrisi e Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco, come riporta il settimanale Di Più, avrebbe litigato di nuovo con la ex moglie per via di Loredana. Tra le due donne non c’è mai stata una grande sintonia e sembra che di recente una forte lite abbia rovinato anche il loro rapporto lavorativo. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Secondo alcuni indiscrezioni, ci sarebbero stati nuovi attriti a Cellino San Marco. Romina e Al Bano hanno litigato di nuovo e la causa come sempre sembra sia Loredana. L’artista italoamericana ha trascorso le vacanze estive nella sua casa in Puglia, ma lontana dal suo ex marito.l’ex marito e la compagna di lui, Loredana Lecciso.

LEGGI ANCHE —> Bendetta Rossi: incidente proprio li per il marito, ecco come sta

Romina contro Albano dopo l’ultima intervista

La figlia di Tyron Power ha da tempo una tenuta tutta per sé, dove anche nel 2020 ha trascorso il periodo del lockdown forzato. Quest’anno, però, ha deciso di affittare villa d’Aquino, una dimora con piscina che si trova a oltre un’ora di distanza dalla città nativa di Carrisi.

I motivi di questo nuovo attrito pare riguardano proprio la Lecciso. Stando ad alcune fonti anonime, riportate da Nuovo, Romina Power non avrebbe gradito l’ultima intervista dell’ex marito, quella in cui Albano si è dichiarato felice accanto a Loredana e pentito di aver permesso a terzi di mettere becco sul loro rapporto.

LEGGI ANCHE —> Flavio Montrucchio ha fatto il trapianto di capelli? Ecco la verità

L’avviso a l’ex marito

Romina Power non ha mai sopportato Loredana e le due non sono almeno fino ad oggi, riuscite a trovare un punto d’incontro. Secondo alcune indiscrezioni, la cantante avrebbe hciesto all’ex marito di tenere a freno la lingua della Lecciso, evitando commenti e frasi poco carine nei suoi riguardi. Una richiesta che Al Bano non ha accettato, anzi ha addirittura preferito allontanare la ex per amore della Lecciso. Cosa succederà adesso? Per ora, non ci resta altro che aspettare.