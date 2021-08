Uomini e Donne, un annuncio a sorpresa preoccupa tutti i fan che rimangono spiazzati dalla notizia: cosa succede?

Manca sempre meno al ritorno in onda dell’amato dating show di Maria De Filippi; i nuovi tronisti del trono classico, Andrea Nicole, Roberta, Matteo e Joele sono pronti a conoscere le dame e i cavalieri che arriveranno per corteggiarli.

Ovviamente, nel programma grande spazio anche per il trono over, con tanti volti nuovi e new entry; immancabile Gemma Galgani, che anche quest’anno tenterà di trovare l’amore in studio.

Nonostante l’entusiasmo per l’arrivo della nuova edizione però, i fan hanno dovuto ora far fronte ad un inaspettato annuncio che ha colto di sorpresa tutti quanti. Che succede?

Uomini e Donne, l’annuncio a sorpresa

A preoccupare i fan è questa volta un ex-tronista del programma, e non dobbiamo nemmeno andare troppo indietro con la memoria per ricordarci di chi si tratta. Stiamo parlando infatti di Davide Donadei, che dopo un lungo periodo di indecisione tra le sue due corteggiatrici ha scelto Chiara invece che Beatrice.

Davide e Chiara hanno fatto più volte spola tra il Lazio e la Puglia, le loro due regioni d’origine, ma da questa estate si sono stabiliti nella città natale di Davide, dove l’ex-tronista gestisce un ristorante.

In queste ultime settimane, i fan avevano notato un Davide molto più stanco e affaticato rispetto al solito, nonostante questa estate la coppia sia stata molto attiva, come testimoniato dai loro profili social.

Leggi anche –> Guendalina Tavassi: la madre è esplosiva quando lei

Proprio Chiara ora, ha dato l’annuncio che coglie un po’ tutti di sorpresa: “Davide si prenderà una pausa dai social per riprendersi fisicamente, visto che ultimamente non è stato molto bene”.

Leggi anche –> Cristiano Malgioglio: ecco dove vanno a finire i soldi del suo patrimonio

Si tratta di semplice stanchezza, oppure ci sono reali problemi di salute dietro alla decisione? Nei giorni scorsi, d’altronde, lo stesso Davide aveva chiesto consiglio ai suoi follower riguardo problemi di glicemia, di cui soffre da tempo.