Anna Falchi: ecco la figlia Alyssa, un incanto

Avete mai visto la figlia di Anni Falchi? è un incanto, si chiama Alyssa Montesi ha 11 anni ed è uguale alla sua bellissima mamma. Vediamola insieme ..

Anna Falchi è stata per diverso tempo uno dei volti più famosi della tv italiana, oggi si è allontanata dal mondo dello spettacolo ma continua ad essere una delle donne più apprezzate dal pubblico a casa.

La showgirl ha avuto una vita sentimentale piuttosto travagliata, all’inizio della sua carriera ha avuto diversi fidanzati famosi, come Max Biaggi e Fiorello, purtroppo nessuna di queste relazioni è andata a buon fine. Dopo un periodo di solitudine, Anna ha incontrato, Stefano Riucci, un’imprenditore romano, con cui si è sposata. Il loro matrimonio non è andato come la Falchi sperava infatti dopo nemmeno un anno i due hanno deciso di separarsi.

La showgirl ha parlato per molto tempo della fine del suo matrimonio, ai tempi le sue parole furono “Pure io mi sono sposata. Matrimonio da favola? Troppo mediatico e poi infatti è finita. Era destino che rimanessi single convinta, una donna che si sente libera da vincoli”.

Ma non solo la Falchi ha anche spiegato i motivi che l’hanno spinta a chiedere il divorzio “I problemi sono sorti in Sardegna, in viaggio di nozze. Esplose il caso mediatico e ne ho pagato le conseguenze per tanto tempo. Io che ero una donna di spettacolo… finì in cose più grandi di me” ha poi aggiunto “Vigliaccamente non me la sono sentita di andare avanti, rinunciare a me stessa… Non ero sicura e ho fatto bene, con tutto l’affetto che nutro per lui”

Ma le sue frequentazioni non finiscono qui, infatti dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore, Anna Falchi si è follemente innamorata di Denny Montesi, con cui nel 2010 ha una figlia: Alyssa.

Voi avete mai visto la loro bambina? oltre ad essere di una bellezza disarmante è anche identica alla mamma. Vediamola insieme.

Alyssa Montesi: com’è diventata la figlia di Anna Falchi

Alyssa Montesi è la splendida figlia di Anna Falchi e del suo compagno Denny Montesi, la bambina assomiglia in modo pazzesco alla mamma: bionda con gli occhi azzurro ghiaccio, è davvero bellissima.

Purtroppo anche la relazione con Montesi è giunta al termine ma Anna ha deciso di mantenere i rapporti aperti con lui soprattutto per via della figlia. La Falchi ha spiegato durante un’intervista “Ho cercato fino alla fine di salvare il rapporto. I figli o uniscono per sempre, o allontanano. A volte sono il coronamento di un sogno o la disfatta di una relazione”.

