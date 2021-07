UeD: Giacomo Czerny prende una decisione che sorprende tutti!

By

L’ex tronista Giacomo Czerny prende un’importante decisione riguardo la proposta che gli fece Maria De Filippi.

Abbiamo conosciuto Giacomo Czerny nell’ultima edizione di Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Il videomaker romano alla fine scelse la bella Martina Grado, preferita alla rivale Carolina Ronca. Nell’ultima puntata del Trono Classico, in occasione della sua scelte, Giacomo ringraziò in particolare la conduttrice Maria De Filippi: il motivo era molto delicato.

La storia d’amore con Martina Grado

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore nata negli studi Mediaset tra Martina Grado e Giacomo Czerny. I due ora si stanno godendo un viaggio molto particolare in Sardegna, la coppia sta esplorando la costa dormendo in camper e non mancano ovviamente i cortometraggi che documentano il viaggio, girati dall’ex tronista. Tra risate, passione e momenti profondi, Giacomo e Martina sono ormai diventati inseparabili.

Maria fa una proposta di lavoro a Giacomo

Tutti i telespettatori di Uomini e Donne, sanno perfettamente che Maria De Filippi era rimasta molto colpita dai lavori realizzati dall’ex tronista Giacomo Czerny come videomaker. La conduttrice apprezzò a tal punto i progetti, tanto offrire al 25enne romano un lavoro nella redazione del programma.

Per mesi ci siamo chiesti se, alla fine, Czerny avesse accettato la famosa proposta di lavoro da parte della regina di Mediaset. Sono stati molti infatti i corteggiatori e tronisti che hanno trovato lavoro nella produzione, in quando molto apprezzati dalla De Filippi, tra di loro ricordiamo Laura Frenna, all’epoca corteggiatrice di Andrea Damante e Fabio Ferrara, corteggiatore ed ex fidanzato di Ludovica Valli.

Giacomo però, ha deciso di non proseguire la strada dei suoi colleghi. La decisione dell’ex tronista ha sconvolto il web: Czerny ha rifiutato il lavoro proposto da Maria. L’obiettivo del 24enne sarebbe quello di continuare la strada dei cortometraggi e dei viaggi documentati.

Ha scelto forse il cammino più difficile, ma ci ha comunque tenuto a ringraziare Maria De Filippi per il gesto e per la fiducia dimostratagli.