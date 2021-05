Andrea Damante, l’annuncio è straordinario: “il contratto è pesante”

Andrea Damante ne ha appena fatto annuncio su Instagram: per lui sono in arrivo importanti novità professionali. Ecco le sue parole.

Nuove svolte importanti svolte lavorative per Andrea Damante: le parole nel suo annuncio sui social hanno fatto emozionare tutti i fan. Per il 31enne è un periodo d’oro: dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis ha ritrovato la felicità tra le braccia di Elisa Visari e anche sul piano lavorativo il deejay sta ottenendo grande successo. Ecco che cosa ha annunciato.

Il traguardo raggiunto è tra i più importanti: Andrea Damante ha appena firmato un contratto con un’importante casa discografica conosciuta in tutto il mondo.

Damante sin dalla sua partecipazione a “Uomini e Donne” e dopo essere diventato un volto noto non ha mai smesso di dedicarsi alla musica, la sua grande passione. Prima di approdare in tv, infatti, il 31enne aveva iniziato una carriera come deejay a Verona. Carriera che non ha dimenticato mai e anzi ha continuato a coltivare parallelamente alle ospitate in televisione o nelle serate in discoteca. Non è stato semplice per lui cercare di portare avanti la sua ricerca musicale insieme a tutto il resto ma alla fine ce l’ha fatta, e i suoi fan non potrebbero essere più orgogliosi di lui.

Andrea Damante: il Contratto con Warner Music Italy

L’ex volto di “Uomini e Donne” lo ha annunciato con grande entusiasmo su Instagram. “Momenti alti, momenti bassi, scelte giuste e scelte sbagliate, è successo tanto negli ultimi anni ma ho cercato sempre di darmi una direzione, una strada, un obbiettivo senza mai mollare un giorno“, ha scritto sui social. “Oggi sono felice di aver raggiunto un bel traguardo consapevole che c’è ancora tanta strada da fare… con piacere sono felice di annunciare di essere entrato a far parte della grande famiglia di Warner Music Italy! Vi aspetto a giugno carichi a molla!“. La didascalia accompagna una bella foto del deejay negli studi di Warner Music, dalle cui finestre si intravede lo skyline di Milano.

Il traguardo è molto ambito da chi fa parte del mondo della musica: la Warner è una delle più grandi etichette di musica ed ha infatti sedi in tutto il mondo. Tra gli artisti che vi collaborano si trovano cantanti del calibro di Laura Pausini, Achille Lauro, Ligabue e Annalisa.

La notizia è la ciliegina sulla torta per Damante che già sta vivendo un momento fortunato anche per quanto riguarda l’amore. Dopo la burrascosa fine della sua relazione con l’influencer Giulia De Lellis, Damante oggi ha ritrovato l’amore con la bellissima Elisa Visari. Contentissimi i fan, che si augurano che questo periodo d’oro duri per Andrea il più a lungo possibile.