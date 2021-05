Scudetto Inter: Giulia De Lellis infuriata con i tifosi per gli assembramenti

Giulia De Lellis sbotta sui social contro gli assembramenti creati dai tifosi dell’Inter “E le rotture di palle per la pandemia dove le avete messe? Da parte per il calcio?“. L’influencer non è riuscita a trattenere la rabbia dopo aver visto i video circolati su tutto il web. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato

Ieri sul web si è creata una vera e propria discussione, al centro della polemica, questa volta, ci sono i tifosi dell’Inter.

Ieri l’Inter ha finalmente vinto lo scudetto e i sostenitori dei nero azzurri non sono riusciti a contenere la gioia, motivo per cui sono scesi in piazza a festeggiare. Nulla di male, se non fosse un periodo critico per l’Italia e per tutti i lavoratori che per mesi sono rimasti chiusi a causa del Covid.

Purtroppo quello che è accaduto ieri a Milano è l’ennesimo episodio di non curanza da parte dell’essere umano, dopo i tantissimi video girati sul web degli assembramenti dei tifosi, alcuni influencer hanno voluto dire la loro opinione sulla questione.

Nel particolare, tra i vari vip, a fare più scalpore è stato l’accanimento di Giulia De Lellis contro i tifosi dell’Inter. La nota blogger non ha usato mezzi termine per descrive quanto accaduto in piazza Duomo a Milano. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Leggi anche->Benedetta Rossi, finalmente l’annuncio tanto atteso “Incrociamo le dita…”

Giulia De Lelli sbotta su Ig contro i tifosi dell’Inter “fatelo con la testa, non con il c**o“

I fan di Giulia De Lellis sanno perfettamente che la nota influencer non ha nessun problema a dire ciò che pensa. Anche ieri, la modella non ha usato mezzi termini per accanirsi sui tifosi dell’Inter dopo che hanno creato il panico in piazza Duomo a Milano.

La De Lellis ha esordito sul suo profilo Ig scrivendo “Mascherine abbassate nessun distanziamento sociale, ma come? E le rotture di palle per la pandemia dove le avete messe? Da parte per il calcio?“. Tutto questo è stato accompagnato da foto in cui vengono ritratti i tifosi dell’Inter furante i festeggiamenti, senza protezioni anti-Covid e senza distanziamento.

Ma non è finita qua l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche aggiunto “Tavoli da 4 e i ristoratori non possono lamentarsi. Feste, matrimoni, battesimi, organizzatori di eventi devono stare zitti!!! L’Inter vince non mi frega neanche cosa e andiamo a fare festa al Duomo come neanche al Tomorrowland! Ah, e i proprietari dei locali devono piangere in silenzio anche loro“.

Giulia sembra aver preso molto a cuore la situazione che sta vivendo l’Italia e soprattutto i lavoratori che durante questi mesi non hanno potuto continuare a lavorare. L’inflluencer in un’altra storia ha anche scritto “Ma che ca**o di posto è? Ma in che paese siamo? Nessuno dice che non si può festeggiare, ma fatelo con la testa, non con il c**o. Diversamente, è una grande mancanza di rispetto tanti, tutti, verso il nostro Paese. Salite in macchina e tornate a casa se non sapete stare al mondo, come chi vi ha permesso questo“.

Alcuni suoi fan sono stati della sua stessa idea invece altri, probabilmente colpiti nell’orgoglio da tifosi le hanno anche risposto in malo modo. Anche alcuni suoi colleghi hanno voluto supportarla condividendo le sue storie sul loro profilo.

Leggi anche->Loredana Lecciso e l’allievo di Amici: “feeling ballerino”. Cosa succede?

Alla fine Giulia ha deciso di chiudere la questione per il momento, vedremo se nelle prossime ore tornerà a parlare di quanto accaduto.