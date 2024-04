Soleil ha un nuovo flirt? La prova che non lascia dubbi

Soleil Stasi sarebbe stata in compagnia di un uomo abbastanza chiacchierato negli ultimi mesi: ecco cosa lo proverebbe.

Soleil Stasi è stata una delle personalità più prorompenti del Grande Fratello VIP. Nonostante, infatti, quell’edizione sia terminata da diversi anni, l’influencer continua a riscuotere un successo incredibile, oltre che a lavorare in modo massiccio tra social e televisione. Recentemente, però, attorno alla sua situazione sentimentale si è creato un gran parlare.

La ragazza si dimostra sempre super riservata in merito alla sua vita sentimentale: durante il reality, ad esempio, si diceva che fosse fidanzata con un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo, ma lei stessa non ha mai ostentato troppo questo legame. Pare, però, che questo rapporto si sia chiuso da diverso tempo e Soleil risulta, a tutti gli effetti single.

Come già chiarito, il gossip si è letteralmente scatenato in merito ad una particolare situazione, portata alla luce proprio da Deianira Marzano. A quanto pare, l’influencer trovava nello stesso posto (e nello stesso momento) di un noto personaggio pubblico, che ha fatto recentemente parlare di sé in relazione ad una separazione VIP molto chiacchierata: vi raccontiamo di più.

Soleil Stasi in compagnia di Cristiano Iovino, ecco perchè

Ebbene sì, l’uomo in questione è proprio Cristiano Iovino, che i più attenti avranno subito ricordato come l’uomo del caffè. Il personal trainer, infatti, era proprio colui che aveva scatenato la gelosia di Francesco Totti a seguito di un incontro organizzato con la sua ex moglie Ilary Blasi.

Ma veniamo al nocciolo della questione: come potete vedere in questi screenshot, Soleil e Cristiano hanno repostato la stessa storia nel medesimo luogo, motivo per cui si potrebbe presumere che fossero lì insieme. Il fatto che, però, si tratti di un repost di una terza persona, potrebbe far pensare che i ragazzi fossero lì in compagnia di altre persone. Per questo motivo, gli elementi non sono ancora sufficienti per fare delle supposizioni.

D’altronde, proprio di recente, alcune voci vedevano Cristiano impegnato in una frequentazione con Oriana Marzoli, che a sua volta partecipò al Grande Fratello VIP l’anno scorso. Non è mai arrivata, però, una conferma o una smentita dai diretti interessati e questa eventuale storia potrebbe essere naufragata in poco tempo. E voi vedreste Soleil e Iovino insieme? Vi piacerebbe questa coppia?