Non è solo un rituale per il relax: ecco tutti i benefici della sauna

Conoscevi quali sono i benefici che può portarci una sauna? Ecco tutto quello che c’è da sapere e perché periodicamente andrebbe fatta.

Viviamo in periodo in cui le responsabilità e il dovere sono, in maniera quotidiana, estremamente pressanti. Motivo per il quale siamo sempre sotto stress, che si ripercuote poi di conseguenza, sulla nostra mente e sul nostro corpo. Il tempo libero da dedicarci è sempre meno, e il rischio di andare nel classico esaurimento nervoso, chiamato anche burnout, è estremamente alto.

Bisogna quindi trovare qualcosa che possa rilassarci e allo stesso tempo curare il nostro corpo ma anche il nostro stress mentale. Ecco che tra le pratiche di cui bisognerebbe prendere l’abitudine, c’è una bella sauna. Come mai è una pratica così diffusa? Ecco quali sono tutti i benefici per la salute, ma anche i possibili rischi e quali sono i soggetti che, invece, dovrebbero evitare di praticare questa attività.

Sauna: le sue origini

Quante volte, mentre siamo in pieno stress lavorativo e personale, immaginiamo di immergerci in un percorso benessere, per cercare di rilassarci completamente? Spesso e volentieri, questi percorsi prevedono anche una sauna. Una sauna, oltre che un trattamento per il benessere, è una pratica che ha molteplici benefici su molti più aspetti fisici.

La nascita della sauna ha radici molto lontane, addirittura ai tempi delle popolazioni Maya precolombiane, che costruivano vere e proprie case di sabbia, con temperature elevate, con l’intento di sudare e rilassarsi. Così come i greci e i romani, che costituivano anche punti di ritrovo per personaggi di spicco della politica di allora. Oltre ad essere una pratica molto diffusa anche nel nord Europa. Ma quali sono i rischi e i benefici?

Rischi e benefici

Una sauna è un toccasana per il corpo: aiuta a rilassare i muscoli e a depurare l’organismo, grazie all’azione della sudorazione. È una pratica ottima per poter diminuire lo stress fisico e mentale, tonificare il corpo e anche ridurre i dolori. La sua azione favorisce anche un miglior quadro cardiovascolare, riducendo le possibilità di eventi cardiaci, allargando i vasi sanguigni e aumentando i battiti, come se un soggetto stesse effettivamente eseguendo degli esercizi fisici.

I rischi sono altresì presenti, in particolare per chi soffre di patologie cardiovascolari e diverse tipe di patologie che siano croniche. Anche per chi soffre di pressione bassa, la sauna è sconsigliata in quanto il cambio repentino di temperatura può incidere pesantemente sulla pressione. Per chi soffre di queste patologie, l’ideale è avere un parere e un certificato medico prima di iniziare questa attività.