Sanremo 2024, una prof di Amici commenta un’ex allieva (e non solo): i commenti scatenano il web

Tutti guardano e commentano Sanremo: le parole di una prof di Amici, però, non passano inosservate. Ecco cosa ha detto.

Il Festival di Sanremo, è da sempre, uno degli eventi più attesi dal popolo italiano. Questo in quanto non è soltanto una gara musicale in senso stretto, ma un vero e proprio spettacolo di intrattenimento. Inoltre, da quando Amadeus a preso le redini di conduzione direzione artistica, il clima è diventato assolutamente più fresco e moderno.

Rispetto a tanto tempo fa, il Festival ha subito innumerevoli cambiamenti e non soltanto da un punto di vista meramente organizzativo. Le persone che lo guardano da sempre (e non solo), infatti, hanno incominciato anche a commentare gli eventi tramite i social, che sono progressivamente diventati un mezzo potentissimo per la diffusione (ma anche il successo) del format.

Sulle piattaforme più popolate di sempre, infatti, i commenti non mancano mai, addirittura da parte di persone abbastanza conosciute, soprattutto grazie alla televisione stessa. Nello specifico, una nota professoressa del talent Amici si è esposta (come spesso fa anche nel programma della De Filippi) in merito ad alcune esibizioni dei Big in gara al Festival. Il suo commento su quella di un’ex allieva famosissima, in particolare, non è passato inosservato.

Sanremo, Anna Pettinelli parla di Annalisa: ecco il suo commento

Parliamo proprio della nota speaker radiofonica Anna Pettinelli, attualmente impegnata come prof di canto ad Amici. La professionista, come tantissimi altri sui social, ha espresso la sua opinione in merito ad alcune esibizioni: in particolare, alcuni utenti si sono soffermati su ciò che ho scritto sulla canzone di Annalisa, a sua volta ex allieva del talent.

In queste giornate di Festival, la nota pagina di intrattenimento Trash Italiano ha postato assiduamente immagini per individuare il sentiment del web in merito alle esibizioni dei cantanti. La prof Pettinelli ha commentato proprio sotto quello riguardante Sinceramente, la canzone di Annalisa.

Nessuna critica o opinione, bensì solo il “motivo” di una nota canzone di Kylie Minogue, ovvero Can’t Get You Out of my Head. A suo avviso, dunque, il brano della cantante ricorderebbe abbastanza quello di quest’artista di fama mondiale. Il web ha chiaramente detto la sua in risposta al commento della Petty, esprimendo opinioni discordanti in merito.

La speaker, inoltre, ha commentato la classifica della sala stampa, realizzata in conclusione della prima serata: ” Devono smetterla di distribuire prosecco in sala stampa. Tutti ciucchi!”. Insomma, a quanto pare non condivide affatto l’esito da loro espresso: voi siete d’accordo con le sue parole?