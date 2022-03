Una scappatella costata molto cara a due sessantenni lombardi che ora dovranno pare oltre tremila euro di multa.

Le sanzioni sono ormai per tutti all’ordine del giorno: posteggiare sulle strisce gialle o in sosta vietata, imboccare senza rendersene conto una strada contromano, fermarsi su un divieto di sosta. A queste multe da mesi ci siamo abituati anche a quelle legate al Green Pass e al Super Green Pass: e così, da dicembre in avanti, anche chi osa salire su un autobus o un tram o sedersi al tavolino di un bar o di un ristorante senza essere munito del Pass può essere sanzionato. A Sodrio – in Lombardia – due uomini, un 48enne di Lecco e un 63enne della Valchiavenna, sono stati sanzionati per 3500 euro dai Carabinieri della caserma di Giussano a Brioscho. Niente a che vedere con parcheggi o Green Pass però: i due sono stati multati perché sorpresi a fare sesso in auto in pieno giorno.

Il lecchese e il sondriese della Valchiavenna erano a bordo di un Suv i cui finestrini sembravano le vetrine di negozi di piacere di Rosse Buurt, il quartiere a luci rosse di Amsterdam: da fuori tutti, adulti e minori, potevano vedere cosa stavano combinando all’interno. E i due non si sono certo trattenuti. I due ora dovranno pagare una multa di quasi 3.500 euro ciascuno per atti contrari alla pubblica decenza. I militari, che si trovavano lì per un normale controllo, avendo visto la scena, hanno fatto rivestire e scendere i due uomini. Il 48enne inoltre è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale: quando gli è stato presentato il conto l”uomo non l’ha presa affatto bene e ha insultato e minacciato i militari. Non è la prima volta che passa dei guai: è un pregiudicato con precedenti per reati contro la persona, guida senza patente, oltraggio e resistenza.