Isola dei Famosi: il cast prende forma: incredibile, manca ormai pochissimo al debutto della nuova edizione del programma.

Solamente le ultime settimane di Grande Fratello Vip separano il pubblico di Canale 5 dalla nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi; visti gli avvenimenti del GF, di certo comunque l’attesa non sarà noiosa.

In ogni caso, manca sempre meno per il nuovo via a L’Isola dei Famosi e la squadra di naufraghi va sempre più delineandosi; due nuovi volti sembrano vicinissimi all’entrata nel cast.

Isola dei Famosi: il cast prende forma: i due nuovi nomi

Diversi vip come Guendalina Tavassi, Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi, nonché Alessia Fabiani e Jeremias Rodriguez sembrano essere quasi certi di un volo per l’Honduras, ma a quanto riportato ci sarebbero anche due nuovi nomi pronti ad aggiungersi al cast della nuova edizione.

Stando a quanto rivelato da Investigatore Social (influencer ormai esperto di anticipazioni su programmi tv e gossip) e il settimanale Vero pare che siano vicinissimi ad entrare nel cast di naufraghi anche Nicole Daza e Ilaria Galassi.

La prima, per chi non lo sapesse, è l’attuale fidanzata e futura moglie di Marcell Jacobs, campione olimpico di atletica; la donna, nominata come possibile concorrente da Investigatore Social, farebbe il suo debutto nel mondo dello spettacolo, dopo che aveva manifestato interesse per una partecipazione a Ballando con le stelle.

Leggi anche –> Paolo Conticini: è al cantante mascherato e lo rivela? Ecco la verità

Quanto alla seconda invece, in molti la ricorderanno come una delle ragazze di Non è la Rai; la 45enne è però ormai lontana dalla tv da più di quindici anni e un approdo in Honduras sarebbe sicuramente una grande occasione di rilancio. Ad anticipare la sua presenza al programma, il settimanale Vero.

Leggi anche –> Una bomba: Carolina Stramare, il dettaglio intimo è evidente

Ancora mistero su chi affiancherà Ilary Blasi in studio, con l’ipotesi Luxuria che sembra essere tramontata; ancora dubbi sul nome che farà coppia per questa edizione con Nicola Savino. Quanto all’inviato in Honduras, per quest’anno ci sarà Alvin e non Massimiliano Rosolino.