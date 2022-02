Paolo Conticini: è al cantante mascherato e lo rivela? Ecco la verità

Vediamo meglio che cosa si è lasciato sfuggire direttamente Paolo Conticini lasciando tutti senza parole per l’accaduto.

Come sappiamo il cantante mascherato è un programma che va in onda il venerdì sera condotto dalla bravissima Milly Carlucci.

Sono diverse edizioni che vengono trasmesse sulla Rai, e sempre in diretta dove ogni puntata riesce sempre ad avere un grande seguito da casa.

I vari personaggi del mondo dello spettacolo si nascondo sotto a delle maschere bellissime, ed ogni volta si resta senza parole quando vengono svelate.

In questa edizione ci sono stati già due smascheramenti, ed abbiamo trovato Cristina D’Avena e Fiordaliso.

Ma nelle ultime ore, sembra che Paolo Conticini abbia commessa un errore clamoroso dichiarando alcune cose, ma vediamo meglio insieme.

In tanti infatti pensano che lui si nasconde sotto la maschera della volpe, stando anche agli indizi che sono stati all’interno del programma ovvero:

“Sono una volpe molto vanitosa, sono brillante, simpatico, astuto”

In una recentissima intervista che è stata pubblicata sul giornale Gente, ha infatti parlato di se dicendo che è vanitoso e che gli piace stare in forma, ed ha anche aggiunto che fa parte del suo lavoro essere perfezionista.

Ha poi continuato dicendo che una nuova avventura che ha iniziato lo carica molto, e che ha sempre creduto in se stesso.

Le parole che ha dichiarato quindi sono davvero molto simili agli indizi che ha fornito la volpe all’interno del programma condotto da Milly Carlucci, non trovate anche voi?

Per il momento sappiamo solamente che la prossima puntata andrà in onda il 25 febbraio e che la Volpe è ancora in gara e potremmo scoprire magari se effettivamente sotto a quella bellissima maschera si nasconde veramente il bello e bravo attore Paolo Conticini.

E voi cosa ne pensate? Credete che sia lui oppure no? Ed in caso chi si nasconde se non è Paolo Conticini? Sono iniziate le scommesse con parenti ed amici confessatelo!