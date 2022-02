Vitamina B12 e lievito di birra: ecco perché sono essenziali per stare bene

Esiste una correlazione tra vitamina B12 e lievito di birra? A quanto pare sono molto più importanti di quanto si possa pensare.

Avete mai sentito pronunciare la frase “siamo quello che mangiamo”? Bene, non esiste al mondo espressione più vera. Associare il cibo ad un semplice elemento che inseriamo nel corpo è decisamente limitativo: ogni minima sostanza che ingeriamo, viene assorbita da ogni singola cellula del nostro organismo e – per questo motivo – occorre conoscere esattamente gli effetti del nostro regime alimentare. Ad esempio, una mancanza di calcio può portare ad un rischio maggiore di fratture, la mancanza di vitamina C può portare ad un aspetto spento della pelle, la carenza di magnesio e potassio può provocare a sbalzi d’umore. Oggi, in particolare, faremo riferimento ad una vitamina specifica, importante per il sistema immunitario: stiamo parlando della vitamina B12.

LEGGI ANCHE —> Vitamina B12: se hai una carenza lo vedi dalle palpebre

Vitamina B12 e lievito di birra: esiste una correlazione?

Le principali fonti di vitamina B12 provengono dagli alimenti di origine animale. Stiamo parlando quindi di carne, pesce, crostacei, fegato e derivati del latte. Per questo motivo, capita spesso che i vegani e i vegetariani – con il passare del tempo – comincino ad avvertire la carenza di questa vitamina. Ma a cosa serve la B12? La vitamina B12 è la principale responsabile nella sintetizzazione del DNA, ma funge anche da protezione per il cervello, il sistema circolatorio e – soprattutto – il sistema immunitario. Un’eventuale carenza può provocare ad un danneggiamento del sistema nervoso, a seguito del quale si possono verificare casi di demenza e malattie cerebro-vascolari.

LEGGI ANCHE —> Vitamina D: fai tanta pipì? Potresti averne assunta troppa

Tuttavia, oltre che dagli alimenti di origine animale, la vitamina B12 si può assumere anche attraverso il consumo di lievito di birra – presente nei dadi da cucina oppure liofilizzati in bustine per la preparazione di pizza, dolci eccetera. Insomma, nel caso in cui seguiate un regime alimentare vegetariano oppure vegano, potete ricercare la B12 in questo genere di alimenti, ma anche in integratori mirati prescritti dal medico.