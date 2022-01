Il complotto contro l’America, accade tutto nella prossima puntata: le anticipazioni per il gran finale della serie.

A sole due settimane dall’esordio su Rai 3, si concludono le vicende de Il complotto contro l’America, miniserie tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico dello scrittore Philip Roth.

Con tre entusiasmanti appuntamenti, la serie ha proposto un mondo distopico dove l’America si è alleata coi nazisti invece di combatterli; nella prossima serata, che proporrà gli ultimi due episodi, succederà veramente di tutto.

Il complotto contro l’America, accade tutto nella prossima puntata: le anticipazioni

Per quest’ultimo appuntamento, la serie ritorna al consueto appuntamento di venerdì sera, per offrire a tutti gli spettatori una serata assolutamente da non perdere.

A partire dalle 21.25 circa, su Rai 3, verranno dunque trasmessi gli ultimi due episodi della serie, che vedrà concludersi le vicende della famiglia Levin e il futuro di un’America diversissima da come la conosciamo.

Stando alle anticipazioni, in questo finale Herman Levin farà di tutto per impedire che la sua famiglia, selezionata per il programma Homestead 42, venga portata via; cercherà di trovare una via legale per rimediare, la ma la situazione si rivelerà più complicata di quanto si aspettasse.

Nel frattempo, Bess è sempre più convinta che ci si debba trasferire in Canada, mentre Alvin (sorvegliato senza sosta dall’FBI) deciderà di tentare la fortuna; a sorpresa, assisteremo anche al ritorno in scena di Winchell che promette sicuramente sconvolgimenti.

Il paese, come mostra il finale della serie, è ormai nelle mani dei sostenitori di Charles Lindbergh e la condizione dei Levin è destinata a peggiorare inevitabilmente; dal canto suo il dittatore però sembrerà sparire nel nulla, avvolto dal mistero.

Herman, nel caos generale, proverà in ogni modo a proteggere la sua famiglia; Bess apprende invece della tragica fine della sua vicina, Selma Wishnow. In questo finale non mancheranno di certo i colpi di scena, tra cui la decisione di Alvin di partecipare ad una missione che potrebbe cambiare il corso della Storia.