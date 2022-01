Chiara Biasi: il costume contiene a stento le curve

Chiara Biasi, il costume contiene a stento le sue curve da capogiro: l’influenzer mostra il suo corpo mozzafiato.

La Biasi è uno dei nomi più seguito sul web, essendo ormai da diverso tempo un’affermata e amata fashion influencer; amica di Chiara Ferragni, la 30enne friulana oltre ad essersi fatta strada per le sue capacità ha incantato tutti per la sua incredibile bellezza.

Molto spesso, sul suo profilo Instagram, la Biasi si mostra con outfit da capogiro togliendo letteralmente il fiato a tutti quanti; questa volta, mostrandosi in costume, l’atmosfera è ancora più bollente.

Dopo essersi trasferita, nel 2013, dal Friuli a Milano, Chiara ha dato una svolta incredibile alla sua carriera; al momento, la fashion blogger è seguita da più di 3 milioni di follower, ed è richiestissima sia come testimonial che come modella.

Dal fascino mediterraneo e dalle tonalità scure, la Biasi incanta con la sua particolare bellezza; ai suoi fan non passa inosservato il suo corpo scolpito, che la rende sempre molto più che sensuale.

Questa volta, direttamente in vacanza alle Maldive, l’influencer si è mostrata in bikini con tanto di cappellino da mare; struccata e coi capelli mossi, baciata dal sole, la Biasi si è fatta ritrarre come una sirena direttamente in spiaggia.

Come si vede dalla foto, il costume nero ornato con degli uccelli ricamati in oro contiene a stento le sue curve, che emergono in primo piano; il florido décollété della Biasi pare esplodere dal costume, alzando moltissimo la temperatura.

Tantissimi i mi piace al post dell’influencer, che ha incantato ancora una volta tutti quanti; nei commenti, si può leggere tutto l’affetto che il pubblico prova per lei, con complimenti che si leggono in ogni dove.

“Stupenda amore” scrive Robert Cavalli, con tanto di cuore, nei commenti; che sia stupenda lo pensano tutti i suoi follower, che l’apprezzano per questo e per le competenze che ha dimostrato in tutti questi anni.