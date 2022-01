Crackers, sai perchè hanno tanti buchini? Da non credere la curiosità dietro alla caratteristica di questo consumatissimo snack.

Evoluzione “moderna” dell’antica galletta militare propria dei marinai, il cracker è un biscotto salato conosciuto proprio appunto sin dall”800, in America, come “biscotto di mare”.

Al giorno d’oggi, i pacchetti di crackers (di varie marche e di vari sapori) sono vendutissimi in tutti i supermercati e usati come snack a metà mattina oppure come merenda per il pomeriggio. Ma sai perché qualsiasi varietà porta tanti buchini? Da non credere la curiosità che c’è dietro.

Crackers: sai perchè hanno tanti buchini? Ecco il mitivo, veramente a non credere

Che siano al gusto rosmarino al pomodoro, oppure integrali, i crackers hanno tutti quanti dei buchi. Ma perché questa particolare caratteristica a cui forse, mangiandoli, non fai più caso?

A primo impatto, si potrebbe pensare che questa caratteristica è stata aggiunta per delle ragioni esclusivamente estetiche, ma in realtà i vari buchini hanno una funzione per la cottura stessa di questo snack.

I buchini infatti vengono creati sin dall’inizio della lavorazione e servono per evitare che durante la cottura si formino delle bolle d’aria causanti un eccessivo e inevitabile rigonfiamento dei crakers; dunque, senza i vari buchi i crackers non avrebbero la forma piatta con cui siamo soliti vederli.

Questi fori permettono al vapore che si forma durante la cottura di fuoriuscire, mantenendo la consistenza e la croccantezza del prodotto; tanti più buchi ravvicinati sono presenti sul cracker in questione, tanto più sarà secco e sottile. Al contrario, una maggiore distanza tra i buchi renderebbe lo snack più soffice.

I vari buchini sono quindi fondamentali per l’esistenza del cracker stesso, un alimento prodotto come già detto sin dall’inizio del XIX secolo, quando in Massachusetts Josiah Bent,decise di produrli e metterli in vendita per tutta la popolazione. Conoscevi questa curiosità e soprattutto la storia del cracker? Dalle navi in mare aperto sono arrivati direttamente nelle nostre dispense.