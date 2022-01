Melissa Satta: costume sgambatissimo che fa bloccare Instagram

Melissa Satta, il costume sgambatissimo che fa bloccare Instagram: la conduttrice si mostra così in pieno inverno, da urlo.

Melissa Satta ha deciso di iniziare questo 2022 infiammando letteralmente il web. La sua bellezza è ormai nota da tempo, ma il suo ritorno in tv grazie a Gol Deejay (su Sky Sport) pare aver di nuovo lanciato la carriera della Satta, che ancora continua ad incantare tutti quanti.

Dopo un bollente video che la riprendeva a bordo piscina in costume, l’italo-statunitense posta ora una foto con un costume sgambatissimo che fa bloccare Instagram; assolutamente da vedere.

Melissa Satta, il costume sgambatissimo che fa bloccare Instagram: la sensualità della conduttrice

Atletica e dotata di un fascino tutto mediterraneo, la Satta incanta ormai da diversi anni con la sua bellezza e la sua sensualità; dotata di un corpo marmoreo e alta 178 cm circa, ogni volta che si mostra offre una visione meravigliosa a chi la guarda.

Questa volta, coltivando ancora un entusiasmo estivo nonostante siamo in pieno inverno, la Satta si mostra in una nuova foto in bianco e nero, che la ritrae con un costume sgambatissimo bianco.

Girata di profilo, Melissa porta le mani al petto, enfatizzando ancora di più il suo florido décollété; il costume intero è strettissimo ed enfatizza la silhouette della conduttrice, mettendo in evidenza i tatuaggi e le lunghe gambe della satta, protagoniste nella parte bassa della foto.

Sensuale come non mai coi lunghi capelli sciolti, la Satta si mostra come una dea; una bellezza elegante, capace di far girare la testa e lasciare senza fiato letteralmente a tutti quanti.

Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti, che quasi bloccano Instagram. “Associazione Italiana Oculisti sentitamente ringrazia” scrive un fan, ironizzando sull’accecante sensualità di Melissa Satta, tornata protagonista non soltanto sui social ma anche nel mondo dello spettacolo; in molti aspettano di vederla in altri progetti.