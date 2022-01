Cosa vediamo stasera in tv?

Amici di Formato news, ecco quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere stasera, in prima serata, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET:

stasera in tv:

Rai 1 e Rai 1 Hd:

Doc – Nelle tue mani 2

Per gli appassionati di serie tv italiane, su Rai 1 e Rai 1 hd, andrà in onda stasera, in prima serata, la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani 2. La fiction targata Rai racconta le vicende di Andrea Fanti, primario di Medicina Interna che, dopo un drammatico trauma al cervello, finisce in coma. Al suo risveglio non ricorda nulla dei suoi ultimi 12 anni di vita. Per la prima volta non è più il medico brillante e temuto da tutti, ma solo un semplice paziente con una vita da ricostruire.

Episodio 1: Una vita nuova

Episodio 2: La guerra è finita

stasera in tv:

Canale 20 e Canale 20 hd

Robin Hood

Per gli appassionati di film d’avventura, su Canale 20 e Canale 20 hd, andrà in onda stasera, in prima serata, il film Robin Hood. Dopo aver combattuto le tragiche crociate, Robin di Locksley fa ritorno, con il suo amico Azeem, nella contea di Nottingham e scopre di essere stato espropriato delle sue terre, dall’attuale sceriffo. Robin allora decide di riunire tutti i diseredati del luogo, incitandoli alla rivolta…

stasera in tv:

Italia 1 e Italia 1 Hd:

Harry Potter e la camera dei segreti

Sempre stasera in prima serata, ma su Italia 1 e Italia 1 Hd, per gli appassionati di film di fantastici, andrà in onda il lungometraggio Harry Potter e la camera dei segreti, secondo episodio della fortunatissima serie dedicata al maghetto più famoso del mondo. In questo film Harry, costretto a trascorrere le vacanze estive con i suoi parenti babbani, riceve una visita a sorpresa: Dobby, un elfo domestico proveniente da Hogwarts. Dobby chiede al giovane maghetto di non tornare al castello, perché nella scuola stanno per accadere cose terribili. Harry però prende il coraggio a due mani e decide di ignorare l’avvertimento dell’Elfo e tornare ad Hogwarts dove…

stasera in tv:

Rai 3 e Rai 3 Hd:

Il tabaccaio di Vienna

Sempre in prima serata ma stavolta su Rai 3 e Rai 3 Hd , per gli appassionati del genere drammatico da non perdere l’appuntamento con Il tabaccaio di Vienna. Il film racconta la storia del diciassettenne Franz che un giorno si trasferisce a Vienna, per lavorare come apprendista in una tabaccheria. Mentre in città dilaga il nazismo e si moltiplicano gli atti di violenza contro ebrei e socialisti, Franz fa amicizia con Sigmund Freud, cliente abituale della tabaccheria. A lui si rivolgerà il giovane per avere consiglio sui suoi problemi d’amore con la giovane ballerina di cui si è innamorato, Aneske.

