Diletta Leotta: ecco chi è al suo fianco dopo Can Yaman

La giornalista sportiva catanese è stata paparazzata insieme alla sua presunta nuova fiamma: ecco chi è il suo nuovo compagno

Nuovo amore per Diletta Leotta. La giornalista sportiva dopo aver accantonato la storia d’amore con Can Yaman ha intrapreso una nuova relazione. La show girl sembra aver ritrovato la serenità dopo i tanti pettegolezzi sulla fine dell’amore con l’attore turco. Tra i due come in molti ricorderanno si è parlato addirittura di nozze… ovviamente saltate. Ma chi è la nuova fiamma della splendida catanese?

Diletta Leotta: ecco chi è la nuova fiamma della giornalista

Il nuovo amore di Diletta secondo alcune indiscrezioni sarebbe Giacomo Cavalli. Da tempo girano voci riguardanti una loro possibile relazione. Quella che può considerarsi una conferma arriva però da parte di Chi, che ha paparazzato la giornalista assieme a l’uomo a St. Moritz.

C’è da precisare che per adesso non c’è nulla di ufficiale ma più di uno scatto parla chiaro. La siciliana è apparsa serena e rilassata tra un caffè e una sciata. I due sono stati visti chiacchierare in un noto locale della zona, Hanselmann.

Diletta e Giacomo avrebbero trascorso il Capodanno insieme nella zona dell’Engadina, valle svizzera. Anche se entrambi sono stati nello stesso luogo nessuno dei due ha postato foto insieme. La giornalista e influencer ha condiviso solamente scatti con le sue amiche Francesca Muggeri e Lorenza di Prima. Perchè? Vogliono forse un pò di privacy?

Chi è e cosa fa Giacomo Cavalli

Intanto, da quando sono tornati dalle vacanze sia la Leotta che Cavalli hanno preso strade separate. Diletta è partita subito per Torino per seguire la partita Juve-Napoli. Cavalli è andato a surfare, attività che ama, a Capo Verde.

Ma chi è la nuova fiamma della show girl? A differenza di Can, Giacomo è appassionato di moda ed è un modello. Ha 28 anni, due in meno della Leotta, ed è laureato in Economia e Marketing alla Bocconi. Originario di Brescia, città in cui è nato nella vita ha diverse passioni tra cui la vela…