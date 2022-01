Cosa vediamo stasera in tv?

Amici di Formato news, ecco quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere stasera, in prima serata, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET:

stasera in tv:

Rai 1 e Rai 1 Hd:

Sei mai stata sulla luna?

Per gli appassionati di film commedia, su Rai 1 e Rai 1 hd, andrà in onda stasera, in prima serata, Sei mai stata sulla luna?. Il film racconta la storia di Guia, una giornalista di moda sofisticata e snob, che un giorno eredita una masseria in Puglia. Giunta al Sud per vendere la sua nuova proprietà, trova la fattoria occupata da tre uomini molto “particolari”, molto lontani dal suo stile di vita mondano.

stasera in tv:

Canale 20 e Canale 20 hd

Run all night – Una notte per sopravvivere

Per gli appassionati di film d’azione, su Canale 20 e Canale 20 hd, andrà in onda stasera, in prima serata, il film Run all night – Una notte per sopravvivere. Jimmy Conlon è un killer molto rispettato nel suo ambiente ma dopo anni di lavoro, ora è pentito e ossessionato dai crimini che ha commesso. Un ispettore di polizia nel frattempo, si è messo sulle sue tracce e lo insegue da trent’anni. Dedito negli ultimi tempi al whisky, Jimmy si ritrova costretto a prendere le difese del figlio che non vede da anni, dovendo scegliere tra l’appartenenza al clan criminale e quella alla sua famiglia…

stasera in tv:

Italia 1 e Italia 1 Hd:

Biancaneve e il Cacciatore

Sempre stasera in prima serata, ma su Italia 1 e Italia 1 Hd, per gli appassionati di film di fantastici, andrà in onda il lungometraggio Biancaneve e il Cacciatore. Il film rivisitazione action della classica fiaba per bambini. Biancaneve, figlia imprigionata del defunto re, scappa proprio mentre lo Specchio Magico la dichiara la fonte dell’immortalità della Regina Cattiva. La regina manda i suoi uomini, guidati da un cacciatore locale, a riportarla indietro. Ma dopo la sua cattura, il cacciatore scopre di essere stato ingannato e si rivolta contro gli uomini della regina, salvando Biancaneve. Con quali conseguenze?

stasera in tv:

Rai 3 e Rai 3 Hd:

Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa

Sempre in prima serata ma stavolta su Rai 3 e Rai 3 Hd , per gli appassionati del genere biografico da non perdere l’appuntamento con Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa. Il film racconta la storia della giovane baronessa Ottilie Von Faber, che a seguito della morte del padre, viene designata, dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile.

Buona serata!