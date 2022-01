Mascherina: diventa fluorescente se hai il Covid? Ecco cosa sappiamo!

Mascherina, davvero diventa fluorescente se hai il Covid? Ecco cosa sappiamo su quello che potrebbe essere un tampone immediato.

La variante Omicron sta creando diversi problemi alla popolazione di tutto il mondo: già parlando solamente del nostro paese, i contagi stanno aumentando a dismisura. Fortunatamente, con i vaccini gli effetti sono meno drastici, ma il problema persiste.

E se avessimo quindi una mascherina che, qualora fossimo affetti dal virus, ce lo segnalasse diventando florescente? Ecco cosa sappiamo su questo particolare strumento di prevenzione, che potrebbe risultare utilissimo.

Mascherina fluorescente se hai il Covid, cosa sappiamo

Una soluzione del genere permetterebbe al singolo cittadino di sapere immediatamente se è positivo al Covid, in modo tale da potersi mettere subito in quarantena ed evitare di contagiare accidentalmente altre persone.

Il progetto di questa mascherina usa e getta, dotata di filtro, è stato portato avanti dal team della Kyoto Prefectural University sotto la guida del professor Yasuhiro Tsukamoto.

A quanto pare, il particolare filtro da inserire nelle mascherine è trattato con un colorante fluorescente, al cui interno sono stati inseriti degli anticorpi del virus isolati dai ricercatori da uova di struzzo.

Seguendo questo sistema, il filtro dovrebbe illuminarsi qualora entrasse a contatto col virus; nel caso pratico, a contatto con la saliva della persona che indossa la mascherina.

I ricercatori hanno testato l’oggetto su un gruppo di 32 soggetti positivi al coronavirus che, per dieci giorni, ha indossato le mascherine dotate del filtro fluorescente; una volta analizzati, tutti brillavano, mentre una volta guariti dal virus il filtro è tornato normale.

Leggi anche –> Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 5 gennaio 2022

Lo stesso professor Tsukamoto ha potuto sperimentare in prima persona l’efficacia del meccanismo, essendosi accorto proprio indossando una delle mascherine di essere positivo al Coronavirus.

Leggi anche –> Vitamina D: ecco la colazione migliore che puoi fare per ridurre i sintomi

“Possiamo produrre anticorpi dalle uova di struzzo a basso costo per tutti. In futuro voglio che questo progetto si trasformi in un kit facile che chiunque possa usare come test“ le parole di Tsukamoto.