Assegno casalinghe arriva a 517 euro? Ecco come richiederlo e come funziona

Tra i vari vantaggi della nuova riforma economica, per le casalinghe è destinato un particolare bonus. Vediamo insieme i dettagli.

Nella riforma economica sarà previsto un bonus destinato alle casalinghe, uno dei mestieri più antichi del mondo. Dall’alba dei tempi infatti, moltissime donne (e oggi anche uomini) passano le loro giornate a svolgere le faccende domestiche, occupandosi della casa e dei figli. Nonostante per secoli non sia stato un impegno riconosciuto, da gennaio diventerà invece uno dei requisiti per poter accedere al bonus di 517 euro. Tale favore, concesso dallo Stato, è atto ad agevolare ulteriormente il tenore di vita di moltissime famiglie in difficoltà, soprattutto a fronte dei disagi portati dalla pandemia di COVID-19. Vediamo insieme i dettagli riguardo al bonus casalinghe.

Bonus casalinghe, tutto quello che c’è da sapere

Prima di tutto, è importante sottolineare che nel bonus casalingo sarà anche inclusa una cifra aggiuntiva relativa agli eventuali infortuni domestici. Uno degli aspetti che viene sottovalutato infatti, è che le casalinghe e i casalinghi hanno spesso a che fare con strumenti pericolosi (ad esempio coltelli, strumenti da cucina e pulizia della casa ecc.), per questo motivo è stata aggiunta una cifra al valore base di 517 euro. Tale premio assicurativo andrà richiesto all’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e ammonterà a 24 euro annui.

In ogni caso, per accedere a tale bonus, bisognerà provare di svolgere tale occupazione domestica a tempo pieno e saranno inclusi nel bonus previsto dal decreto anche gli studenti, disoccupati e domestici. Inoltre, l’assicurazione contro gli infortuni domestici sarà gratuita per tutti coloro che possiedono un reddito annuo inferiore a 4.648 euro e, nel caso in cui il nucleo famigliare sia composto da più persone, esso non dovrà superare i 9.296 euro.

Nel video proposto di seguito potrete avere tutte le informazioni riguardo il bonus casalinghe, il quale potrà essere richiesto entro il 31 gennaio 2022.