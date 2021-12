Charlene di Monaco, sta male? Il motivo potrebbe essere un altro

By

Charlene di Monaco, non sta realmente male? Il motivo per cui è lontana dai riflettori potrebbe essere un altro.

Da diversi mesi tengono ormai banco le condizioni di salute della principessa Charlene, rimasta lontana da casa per diverso tempo a causa di una serie di infezioni alle orecchie, al naso e alla gola.

Finalmente, dopo diversi mesi bloccata in Sudafrica (dove ha anche rischiato la vita) la principessa è tornata a Monaco da Alberto e dai suoi figli, senza però far smettere la cronaca di parlare di lei. Nuove voci vorrebbero come causa del suo ritiro dalla vita pubblica un altro motivo: ecco quale.

Charlene di Monaco, sta davvero male? Le nuove voci

Stando a quanto arriva dalla cronaca iberica, potrebbe non esserci realmente la serie di infezioni dietro al ritiro dalla vita pubblica della principessa Charlene; il Principato al momento non smentisce questa voce e dunque la notizia prende sempre più piede.

Secondo la rivista Lecturas infatti, non ci sarebbe nessuna malattia, ma piuttosto un intervento di chirurgia estetica andato male; questo periodo lontano dalle scene sarebbe dato dal fatto che Charlene è rimasta sfigurata.

“La presunta malattia di Charlene di Monaco non esiste. C’è un’altra ragione dietro il suo ritiro” scrive Lecturas, dando una spiegazione all’annuncio della principessa una volta ritornata a Monaco.

Ancora, questa volta secondo Gala, la principessa avrebbe chiesto a Carolina e Stephanie di Monaco di occuparsi della crescita e dell’educazione dei suoi figli; una scelta sicuramente forte, che dimostra di sicuro come Charlene stia vivendo un periodo terribile, a prescindere dalla causa.

La notizia di Lecturas è arrivata dopo quanto rivelato dalla rivista francese; in molti si chiedono quale sia la verità, preoccupati però in primis per le condizioni psicofisiche della principessa.