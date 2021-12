Rosalinda Cannavò vittima di vandalismo: “ho rischiato di farmi male”

Brutta e spiacevole disavventura per l’ex gieffina che ha raccontato tutto ai fan su Instagram, anche Andrea in sua difesa

Una brutta disavventura è accaduta a Rosalinda Cannavò a Milano. L’attrice, racconta attraverso il suo account ufficiale, cosa le è accaduto l’altro a giorno nella cittadina dopo che si è recata a vedere una casa con il suo agente immobiliare.

La giovane ha spiegato che non trovando parcheggio nei pressi di questa abitazione, ha deciso di parcheggiare la sua auto presso una pompa di benzina. Fin qui nulla di strano se, tornando a prendere la sua auto non avesse notato un particolare…

Brutta disavventura per l’ex concorrente del GFVip

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato cosa le è accaduto pochi giorni fa presso Milano. La ragazza insieme al suo agente immobiliare era andata a vedere una casa e non trovando posto ha deciso di parcheggiare in un distributore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Leggi anche Una vita: Aurelio e la minaccia dalla lettera

Rosalinda spiega che la sua auto non era l’unica e quindi non ha avuto molti pensieri nel lasciarli lì pochi minuti. La vera sorpresa l’ha trovata al ritorno, quando avvicinandosi alla propria autovettura ha notato il gestore o chi lavora al distretto davanti al suo finestrino, con qualcosa in mano.

Quest’uomo ha urlato contro Rosalinda e lei non è rimasta in silenzio, anzi ha fatto notare che c’erano anche altre macchine parcheggiate e che al limite avrebbero dovuto chiamare un carroattrezzi per portare via l’auto, senza urlarle contro.

“Sono andata per mettermi sulla strada per andare via e vedo tutto il parabrezza bianco. Siccome pioveva a dirotto ho pensato fosse la brina o si è appannato, quindi aziono i tergicristalli e cosa aveva fatto questo delinquente? Uno che fa un gesto del genere è un farabutto. Mi aveva messo un prodotto grasso per farmi un dispetto su tutto il parabrezza. Non vedevo più nulla, si è appannato tutto”.

L’attrice denuncia l’atto vandalico

Durante la diretta Rosalinda Cannavò ha spiegato che si è molto spaventata, anche perchè alla guida azionando i tergicristalli si è accorta di non vedere proprio nulla. Fortunatamente tutto si è risolto per la meglio, trovando la disponibilità di un ragazzo in un altro distributore.

Leggi anche Mascherine chirurgiche si possono lavare per 10 volte? Ecco la risposta della scienza

L’attrice, però, ha sottolineato di aver fatto una segnalazione alla pompa: “Non mi interessano i risarcimenti per atti vandalici. Il prodotto non va via. Mi interessa solo segnalare alla stazione di servizio che dipendenti hanno. Ho rischiato di farmi male, di fare un incidente”