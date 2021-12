Mascherine chirurgiche si possono lavare per 10 volte? Ecco la risposta della scienza

Vediamo insieme questo particolare studio che è stato fatto di recente per quanto riguarda le mascherine chirurgiche.

Tutti noi dobbiamo utilizzare da quanto è in corso la pandemia da Covid 19 le mascherine, che siano chirurgiche oppure FFp2.

Ma per quanto riguarda le prime, si era ipotizzato che andavano usate pochissime volte, mentre questo nuovo studio dice altro, vediamo meglio insieme.

LEGGI ANCHE —> Test personalità: scegli un albero di Natale e scopri chi sei veramente

Iniziamo con il dire che solamente un anno prima uno studio francese aveva provato a lavare per ben 10 volte le mascherine chirurgiche a 60 gradi con del detersivo, e sembrava che la capacità filtrante rimanesse molto elevata.

Mascherine chirurgiche si possono lavare? Quali?

Ad oggi è arrivato un’altro studio pubblicato sulla rivista Chemosphere da uno studio dell’Ospedale universitario di Grenoble in Francia, dove sembra confermare il precedente, che era stato visto con un po’ di scetticismo.

Riutilizzare le mascherine oltre ad essere ottimo a livello economico è anche molto interessante a livello di inquinamento ambientale.

Lo studio ha preso in analisi le mascherine di tipo IIR che si possono lavare per ben 10 volte, dopo uno studio durato oltre un anno e mezzo in laboratorio.

LEGGI ANCHE —> Segni zodiacali: queste 3 donne sanno come rendere felici i compagni

Si possono quindi lavare per 10 volte in lavatrice, le mascherine chirurgiche in polipropilene mantenendo una copertura superiore rispetto a quelle in tessuto di categoria 1, avendo una capacità filtrante del 98% contro il 90%.

Per quanto riguarda l’aspetto ambientale, in tanti non sanno che i rifiuti delle mascherine hanno superato quello delle buste di plastica, che erano il rifiuto maggiormente presente in ambiente, ed anche in mare.

Ovviamente, prosegue lo studio, quando vediamo la comparsa di quei pelucchi possiamo buttare la mascherina stessa perchè è terminato il suo utilizzo, oppure se sono fisicamente danneggiate, anche se le proprietà filtranti restano ancora.

E voi cosa ne pensate di questo secondo studio sul riutilizzo delle mascherine anche per avere un minore impatto sull’ambiente, oltre a proteggere la nostra salute?