Corsa allo spazio, è Cina vs Stati Uniti: ecco cosa sta succedendo

Cina e Stati Uniti d’America sono sempre più rivali nella corsa verso lo spazio. I due colossi si stanno sfidando per un traguardo molto particolare. Ecco cosa sta succedendo nello spazio in questo periodo e perché Cina e Usa sono disposti a tutto pur di battere i rivali.

Gli Stati Uniti sono stati il primo paese a mandare un uomo sul territorio lunare. Questo avvenimento, trasmesso in diretta televisiva in tutto il mondo, ha cambiato la storia dell’essere umano. Da quell’indimenticabile 21 luglio del 1969, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero per primi il piede sulla Luna, la corsa allo spazio si è accesa sempre di più. Negli ultimi decenni, infatti, tutti i paesi più ricchi e potenti del mondo si sono sfidati per battere sul tempo i rivali.

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere la sfida che la Cina ha lanciato agli Stati Uniti d’America. Il paese asiatico è intenzionato a battere gli americani in un’impresa che non è per nulla scontata. Anzi, sembra che le difficoltà siano enormi, ma gli scienziati cinesi sono convinti di poter superare i colleghi statunitensi. Ecco perché il dualismo tra Cina e Stati Uniti si è acceso anche nello spazio, nei prossimi anni vedremo delle vere e proprie guerre stellari tra questi due paesi.

Cina contro Usa anche nello spazio: l’obiettivo è la Luna

La Cina ha annunciato di voler intraprendere una missione in grado di raccogliere campioni dal ‘lato oscuro’ della Luna. Fino ad oggi, nessuno è riuscito a sostare in quel lato del satellite terrestre, quindi sarebbe un grande passo in avanti per le scoperte aerospaziali. Se gli Stati Uniti d’America possono vantarsi di aver messo per primi il piede sulla Luna, i cinesi vogliono battere i rivali americani dall’altro lato della superficie lunare.

Secondo quanto riportato dal Sun, le due nazioni starebbero facendo una corsa contro il tempo, ma il presidente cinese Xi Jinping è sicuro di battere Biden in questo importante primato. La sonda lunare senza equipaggio cinese si chiama Chang’e-6 ed è decollata alcuni giorni fa dal centro di lancio di Wenchang, una città che si trova nel sud della Cina. A spingere la sonda c’è il razzo vettore Long March-5 Y8.

L’obiettivo è quello di raccogliere quanto più materiale possibile nel lato non visibile della Luna. I cinesi sono molto interessati a questa missione anche per motivi commerciali. Qualora il ‘lato oscuro’ della Luna dovesse garantire una certa sicurezza, in futuro potrebbero esserci lanci a pagamento che garantirebbero al governo cinese diversi milioni di euro all’anno. Inoltre, arrivare prima degli americani consentirebbe al governo cinese di aumentare la propria popolarità, un argomento che sta molto a cuore al presidente Xi Jinping.