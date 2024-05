Edison, ricavi da record nell’ultimo trimestre: i dati

Edison chiude il primo trimestre del 2024 con dei numeri da record: ecco i dati sui ricavi netti e sulla crescita.

Edison si conferma azienda leader nel settore del mercato energetico italiano, chiudendo il primo trimestre di questo 2024 con dei ricavi veramente incredibili e che fanno registrare una crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Tra le più antiche società europee nel settore dell’energia e tra le principali società energetiche nel Vecchio Continente come in Italia, Edison continua ad offrire un servizio incredibile ai propri clienti, aumentando sia i servizi messi a disposizione che le utenze attivate.

In una recente nota pubblicata direttamente dall’azienda (come riportato anche da LaPresse) sono stati diffusi i dati del bilancio del primo trimestre, per la grande soddisfazione dei vertici dell’azienda: ecco i dati e le parole del gruppo, risultati che prospettano nuovi mesi rosei.

Ricavi da record per Edison in questo primo trimestre del 2024: la nota del gruppo

Stando ai dati riportati dalla nota del gruppo, in questo primo trimestre del 2024 Edison ha chiuso con un totale di ricavi pari a 4,066 miliardi di euro; il margine operativo lordo (Ebitda) è in crescita del 12% a 595 milioni di euro da 532 milioni di euro del primo trimestre del 2023. Il confronto dell’utile è invece di 322 milioni rispetto ai 288 milioni del trimestre del 2023.

“Il risultato è dovuto in particolare all’incremento della produzione rinnovabile (+58% in volume), spinta dalla ripresa del comparto idroelettrico dopo un 2023 che ha registrato, specie nella prima parte dell’anno, precipitazioni inferiori alle medie storiche” spiega il gruppo nella nota, sottolineando come Edison Energia si sia rafforzato specialmente coi clienti domestici (+13% il numero dei contratti commodity e dei servizi a valore aggiunto).

Nella nota, inoltre, il gruppo Edison va sapere come il Consiglio di amministrazione della società abbia già confermato le linee strategiche per il 2030 annunciate nella scorsa conferenza datata ottobre 2023; in particolare, il gruppo conferma il suo totale impegno nel percorso verso la transizione ecologica a supporto sia dei clienti che dei territori e della pubblica amministrazione, oltre all’impegno nel garantire la sicurezza e l’autonomia del sistema energetico nazionale. Degli obiettivi ambiziosi e alla portata di un gruppo che, in questo 2024, ha iniziato veramente nel migliore dei modi e che si proietta al futuro con grandissimo entusiasmo.