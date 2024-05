Oroscopo Zen dal 6 al 12 maggio: Contratto con le Stelle, o la va… o la spacca!

Oroscopo Zen dal 6 maggio, ma la pace dei sensi arriva davvero per chi mantiene tre caratteristiche: entusiasmo, calma e… coraggio!

Coraggio da vendere, perché sì, ce ne vuole ad affrontare l’intero mese. Se l’inizio dell’anno sembrava complesso, e la fase di Mercurio Retrogrado da poco lasciata da parte sembravano essere problematici, ecco che la situazione degenera inesorabilmente. Maggio è un mese delicato, perché nella stasi riesce a smuovere al tempo stesso, le acque torbide di aprile. Come rendere anche l’umore più pacato, incontenibile. L’Energia caotica del Gemelli inizia a farsi sentire, ma è ancora latente… figuriamoci quando entra in gioco! Allora, perché tutta questa confusione? Arriva un Contratto con le Stelle, ecco come va stipulato secondo i Transiti della settimana per ogni segno Zodiacale.

Se c’è una cosa in comune con la maggior parte delle personalità dello Zodiaco, è proprio quella legata al fatto che si è in una fase di cambiamenti poco compresi. Appunto per questa “incomprensione”, molti pensano che niente si è modificato e nulla è in evoluzione, ma la verità è che internamente sta progredendo qualcosa che nei mesi scorsi non era nemmeno immaginabile. Si tratta della consapevolezza “sana” di sé, a volte tradita ed anche turbata da alcune situazioni poco piacevoli o facili da affrontare. Nonostante ciò, c’è una rinascita.

Qualsiasi sia stato l’esito, anche il semplice fatto di aver “partecipato” come protagonisti della propria vita, e non come meri spettatori, è già una vittoria da portare a casa con orgoglio. L’entusiasmo e la voglia di fare sono quelle chiavi di lettura che detengono nelle mani il potere della Resilienza.

Il Sestile Sole-Saturno, Astro dell’Energia Primordiale e Pianeta dell’Essenziale, comunicano con intensità, ma c’è qualcosa che può esser gestito meglio. Si tratta della possibilità di capire “quando” riporre l’entusiasmo, più che nel come fare. Perché se nei mesi scorsi si è sperimentate nuove strategie e versioni di sé che hanno fatto maturare, in questo si ricerca il tempismo. Quindi, ci si domanda in che contesto dare il 100% e capire dove lasciar andare ciò che è destinato a non essere.

Il potere è però nelle mani di ciascuno, quindi se le Stelle propongono un patto di entusiasmo e rigor di logica, ecco che subentra l’altro elemento che potrebbe dar chiarezza o… devastare ogni cosa!

Oroscopo Zen dal 6, come affrontare la settimana: Contratto stipulato!

Entra in gioco la Luna Nuova in Toro, arriva così un’ondata di dolcezza e passione, quella che per ora è mancata. Si è vissuto un po’ senza passione gli ultimi eventi della vita, e questo ha comportato non pochi disagi a livello emozionale, nonché delle distanze per niente rassicuranti. Con la calma e la tenacia tipiche del segno, è possibile colmare nel Contratto astrale che vige durante la settimana, quel che serve per vivere nella maniera migliore possibile i rapporti con gli altri e sé stessi. Quindi, se da una parte ci sono entusiasmo e rigore, dall’altra c’è il cuore fatto di coraggio, emozioni, sentimenti e soprattutto… amore! Stipulare questo patto significa dire basta ai no, ed accogliere i sentimenti, perché stanno per implodere. Ecco i segni più fortunati e quelli messi peggio, classifica con previsioni.

Oroscopo Zen dal 6, la Triade di fortunati è composta da loro!

Scorpione, Vergine e Cancro sono nella loro Era della Rinascita. Dire che il peggio è passato non è un eufemismo, anche perché si prospettano comunque altre sfide, ma c’è più di una gioia. Il fatto di sentirsi liberi da alcuni legami tossici, non vincola il cuore che più leggero permette al singolo di stipulare il patto astrale personalizzato adatto alla propria condizione. Che significa? Che se si vuole stare bene bisogna continuare ad aver coraggio ed entusiasmo, come solo questi amici sanno fare, ma smettendo di essere aridi. Tornano i sentimenti che fanno sentire leggeri, e perché no… arriva un po’ di amore!

Segue un Quintetto di “stressati”, ma il coraggio non manca!

Capricorno, Aquario, Toro, Leone e Bilancia, si migliora anche se lo stress li sta sovrastando. Possono farcela perché non hanno ancora perso tutte le cartucce, ma devono capire cosa lasciare andare. In questo momento gli amici qui indicati sono in fase di “risparmio energetico”, per cui bisogna dare il massimo dove serve davvero… a loro! Mettere coraggio ed amor proprio davanti ad ogni cosa, credere in sé stessi e dirigersi verso la meta che bramano. Lavoro, amore e relazioni, mai come in questo momento tutto piò cambiare, ma bisogna farlo rispettando i tempi della propria persona.

Concludiamo con un Quartetto di malmessi, ma c’è una via… sana!

Ariete, Gemelli, Sagittario e Pesci, chi avrebbe mai potuto immaginare una confusione tale proprio per loro che hanno sempre la risposta a tutto? Ebbene sì, anche i più passionali e combattivi stanno perdendo lucidità. Complice un cielo poco favorevole e la vicinanza di alcune personalità che invece di alleggerire, causano soltanto depressioni e malcontenti. E’ in questa fase che non bisogna esagerare con le decisioni, ma porre dei piccoli passi nella direzione della propria felicità. Tutto sembra più grande, ma alla fine passata questa “valanga di caos”, c’è un tramonto che attende e riaccende la positività nel cuore.