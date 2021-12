Bambini: devono poter giocare al freddo, ecco il motivo

By

I bambini devono poter giocare al freddo, anche d’inverno: ecco svelato il perché, direttamente dalla scienza.

Con l’arrivo dell’inverno, molte mamme decidono di salvaguardare i propri bambini evitandogli di stare all’aperto, anche a giocare; per l’intrattenimento, vengono preferiti gli spazi chiusi.

In realtà però, la scienza spiega perché i nostri figli dovrebbero poter giocare all’aperto anche con temperature fredde; la risposta è chiara e non lascia spazio a dubbi, eccola svelata.

Bambini, giocare al freddo si può: ecco perché

Dopo l’emergenza COVID-19, siamo tutti più sensibili rispetto ai virus ed è dunque bene ribadire come non sia il freddo di per sé a fare ammalare i bambini, piuttosto i virus e batteri.

Questi circolano e si diffondono specialmente negli ambienti chiusi densamente popolati, come ad esempio gli asili nidi; giocare all’aperto, anche d’inverno, è in realtà una buona idea perché permette di entrare meno probabilmente a contatto coi virus e coi batteri, considerando come ci sia un grande ricircolo d’aria.

Stare fuori aiuta ad ammalarsi meno anche per la produzione di vitamina D, sintetizzata grazie all’aiuto dei raggi solari, stando allo studio del Pennsylvania Department of health, giocare all’aria aperta con basse temperature potenzierebbe il nostro sistema immunitario, sia dei bambini che degli adulti.

Leggi anche –> Rosalinda Cannavò vittima di vandalismo: “ho rischiato di farmi male”

Tendenzialmente dunque, i bambini che sono soliti passare del tempo fuori a giocare all’aperto si ammalano di meno rispetto a chi, invece, è più spesso chiuso in ambienti artificiali; anche d’inverno quindi, non si dovrebbe rinunciare al divertimento fuori da casa, coprendosi comunque bene per evitare di prendere freddo.

Leggi anche –> Auguri di Natale: come rispondere in modo alternativo e simpatico

Con l’abbigliamento giusto, e magari sfruttando le giornate di Sole che il nostro paese offre spesso anche nei mesi invernali, ci si può divertire dando benefici anche alla salute nostra e dei nostri figli.