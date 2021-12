Fedez: tutto quello che non sai sulla mamma Annamaria Berrinzaghi

Conoscete la bellissima mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi? Ecco chi è la donna del cuore dell’artista, punto di riferimento anche in ambito lavorativo

Conosciamo quasi tutto sull’artista repper italiano. Fedez ormai ha raggiunto il successo che da piccolo cercava e questo anche grazie alla presenza costante di due donne molto importanti. La prima sicuramente la moglie Chiara Ferragni, importante influencer ed imprenditrice digitale conosciuta in tutto il mondo.

Ma non meno è stata ed è ancora oggi la presenza della madre Annamaria. La signora Berrinzaghi è sempre stata vicino alle scelte del figlio, appoggiandolo e condividendo i suoi modi di pensare. Ma che ruolo ha oggi la donna?

Fedez e il rapporto con mamma Annamaria

La madre di Fedez è sempre stata la sua spalla, fin da piccolo. In una recente intervista, l’artista ha parlato proprio della donna che lo ha cresciuto e che ha condiviso sempre le use scelte, senza mai ostacolarlo.

Sempre al suo fianco, insieme al padre del cantante, Franco Lucia, lo accompagna in ogni tappa della sua carriera e sappiamo che vive in Lombardia. La casa dove hanno cresciuto il figlio, tra Buccinasco e Corsico, nel Milanese.

Ovviamente, dopo il grande successo di Federico accompagnato dalla storia con la Ferragni, anche la vita privata dei senior “Lucia” è finita sotto i riflettori.

Chi è Annamaria Berrinzaghi

In una recente intervista, Fedez ha parlato molto dei suoi genitori spiegando cosa ha ereditato da loro, in particolar modo dalla mamma. Proprio come Annamaria Berrinzaghi ha un carattere duro ed impulsivo ma allo stesso tempo molto tenero. “Siamo praticamente uguali. Sono un piccolo Stakanov, come lei. E come lei sono molto impulsivo, abbiamo entrambi la tendenza a essere guerrafondai“…

Da piccolo, ha raccontato l’artista, non è sempre stato tutto rose e fiori. Ad esempio la prima volta che sono andati in albergo in vacanza è stato grazie al suo lavoro, prima di andava solo in campeggio.

La signora attualmente lavora insieme al figlio, mentre il papà ha un percorso da magazziniere e avrebbe rifiutato di andare in pensione con il sostegno del cantante.