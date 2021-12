Grey’s Anatomy: il ritorno shock di April

Anticipazioni penultima puntata di Grey’s Anatomy: la serie televisiva è vicina alla conclusione

Un nuova puntata di Gresy’s Anatomy attende i telespettatori. La serie televisiva in onda ogni lunedì su La7, si sta lentamente avviando verso la sua conclusione e Lunedì 13 dicembre, verrà trasmessa la penultima puntata.

Grazie alle anticipazioni circolate in rete possiamo svelare cosa vedremo nell’episodio in questione e con grande commozione vedremo l addio di Jackson Avery. Come ormai risaputo, infatti, il chirurgo plastico abbandonerà per sempre il Grey Sloan Memorial per trasferirsi a Boston insieme ad April Kepner. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Grey’s Anatomy: l’addio di Jackson Avery

Le anticipazioni relative al penultimo appuntamento di Grey’s Anatomy ci fanno sapere che ci saranno grandi novità per Jackson. Il protagonista infatti abbandonerà per sempre l’ospedale e si trasferirà in u’altra città.

Il suo intento sarà quello di dare una nuova identità alla fondazione Avery. Così saluterà con tanto di lacrime per sempre amici e colleghi e partirà per perseguire il suo sogno, ovvero aiutare le persone più deboli e ridurre, il più possibile, le discriminazioni razziali.



Come annunciato Sarah Drew, la prossima puntata di Grey’s Anatomy 17 su La7 porterà in scena grosse novità per April e Jackson. Quest’ultimo sarà desideroso di incontrare suo padre, soprattutto per capire il reale motivo per cui è stato abbandonato.

Jackson chiede a April di seguirlo a Boston

Le anticipazioni ci fanno sapere che il padre di Jackson gli spiegherà che nonostante la sua triste scelta non c’è mai stato un giorno in cui non l’abbia pensato e confermerà anche il perchè ha deciso di lasciare la fondazione Avery.

Motivazioni che spingeranno il protagonista a non provare odio nei confronti di chi lo ha messo al mondo e poi abbandonato ma bensì al contrario. Jackson, infatti, deciderà di prendere lui le redini in mano dell’associazione e dirigere il tutto in modo diverso. Così, il chirurgo plastico, entusiasto per la sua iniziativa chiederà anche a April Kepner di seguirlo a Boston.